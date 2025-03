Spośród wszystkich prądów morskich, które krążą w ziemskich oceanach, najlepiej nam znany jest ciepły Prąd Zatokowy (Golfsztrom), który przechodzi w Północnoatlantycki, a następnie Norweski. To najważniejszy z naszego klimatycznego i gospodarczego punktu widzenia. To właśnie on odpowiada za większą ilość deszczu w Wielkiej Brytanii (ciepła woda oznacza większe parowanie), oraz sprawia, że porty w północnej Norwegii i północno-wschodniej części Rosji są żeglowne dłużej, niż wynikałoby to z szerokości geograficznej.