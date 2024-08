Największa pustynia piaszczysta pochłonęła dwie ofiary. Zawiódł GPS

Ar-Rab al-Chali, inaczej „Pusta Okolica” czy „Pusta Ćwiartka” to ogromna pustynia. Mieści się w Arabii Saudyjskiej, zahacza też o terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i Jemenu. Pustynia ta jest uznawana za jeden z najbardziej niebezpiecznych regionów świata. Po raz kolejny udowodniła, że zasługuje na to miano.

Pusta Ćwiartka przeraża i fascynuje

Pusta Ćwiartka słynie m.in. z tego, że dzierży tytuł największego na świecie ciągłego obszaru pokrytego piaskiem. Jej powierzchnia wynosi ok. 650 tys. km2. Do tego rejon ten uzupełniają ogromne wydmy - osiągają długość do 200 km i wysokość do 300 m. Krajobraz Ar-Rab al-Chali wciąż się przy tym zmienia.

Pustynia ta słynie też z tego, że musieli ją przemierzać uczestnicy Rajdu Dakar. „Dlaczego ta Pusta Ćwiartka powoduje niepokój u zawodników? W tym miejscu karty rozdaje piasek”, pisano przy okazji zmagań uczestników Rajdu w zeszłym roku - i to doskonałe podsumowanie tej przestrzeni.

Zdjęcie Pustynię przecina saudyjska autostrada nr 10. / Google Maps/Google / materiał zewnętrzny

Koniec na pustyni. Zawiódł GPS

Przekonali się o tym 27-letni Mohammad Shehzad Khan i jego kolega. Zgodnie z tym, co przekazała mediom rodzina Shehzada, byli to pracownicy firmy telekomunikacyjnej z Arabii Saudyjskiej, którzy wybrali się na pustynię, żeby naprawić stację bazową. Mężczyźni zjechali z głównej drogi i się zgubili. Ich ciała odkryto cztery dni później. Leżały koło samochodu, przysypane piaskiem.

Według śledczych do incydentu doszło przez to, że mężczyźni zgubili sygnał GPS. W dodatku baterie w ich telefonach uległy wyczerpaniu. Przez to Shehzad i jego znajomy nie mogli wezwać pomocy. Jeździli po pustynnym terenie, szukając wyjścia, jednak bezskutecznie. Gdy skończyło im się paliwo, utknęli w miejscu - bez jedzenia i wody, w palącym upale. Jak podano, temperatury w dzień przekraczały 55°C.