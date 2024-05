Według 404 Media, niedawna silna aktywność Słońca miała spory wpływ na rolników korzystających z najnowocześniejszych rozwiązań. Burza magnetyczna, która dla wielu była okazją do zobaczenia niezwykłego świetlnego widowiska na niebie okazała się prawdziwym koszmarem dla wysiewających kukurydzę farmerów.

Wielu rolników korzysta z nawigacji GPS do optymalizacji swojej pracy

Silne zakłócenia elektromagnetyczne doprowadziły do dużej niedokładności systemów GPS znajdujących się w wielu ciągnikach rolniczych. Problem wydaje się błahy, przecież można obyć się bez nawigacji. Okazuje się jednak, że wielu farmerów korzysta z GPS-a do wyznaczania najbardziej efektywnej trasy zabiegów rolniczych. Wykorzystywana jest do tego technologia nazwana Real-Time Kinematic. Jako przykład jej działania można tutaj podać wysiewanie, które dzięki RTK umożliwia idealnie pokryć pole materiałem siewnym.

Reklama

Oprócz tego, asysta nawigacji jest stosowana także w nawożeniu, dzięki czemu rolnik ma gwarancję dokładnego nawiezienia pola. Technologia ma dawać farmerom możliwość wykonywania wszelkich czynności w ultra-prostych liniach z dokładnością co do centymetra i zapobiec zniszczeniu części plonów poprzez prowadzenie traktora idealnie pomiędzy rzędami roślin.

W jaki sposób burza magnetyczna przeszkodziła rolnikom?

Niezwykle potężna burza magnetyczna doprowadziła do tymczasowej awarii niektórych elementów GPS-a, z których korzysta wspomniana technologia Real-Time Kinematic stosowana między innymi w traktorach John Deere. System zapisuje raz wytyczoną trasę i korzysta z niej do planowania kolejnych zabiegów rolniczych na danym polu. Z tego powodu, kilkunastometrowe przesunięcia, które były wynikiem burzy magnetycznej, całkowicie uniemożliwiały rolnikom pracę.

Jeden ze sprzedawców sprzętu marki John Deere powiedział, że wskutek awarii RTK, wiele rzędów nasadzeń będzie znajdowało się w innym miejscu niż podaje system. Doprowadzi to do poważnych problemów przy zbiorach u rolników, którzy obsadzali swoje pola w zeszły weekend.

Farmerzy z amerykańskiego Środkowego Zachodu - największego na świecie regionu produkującego kukurydzę są wściekli. Burza magnetyczna wystąpiła akurat w najlepszym okresie okna czasowego na zasiew kukurydzy.

Przez burzę magnetyczną wszystkie traktory stoją teraz bezczynnie na polach Kevin Kenney, farmer ze stanu Nebraska

Wielu rolników zaprzestało prac, ale część postanowiła zaryzykować i kontynuowała wysiew licząc na własne szczęście. Może okazać się, że wyjdą na tym lepiej niż ci, którzy postanowili zaczekać ponieważ aktualne prognozy pogody nie napawają optymizmem i wymuszają dalsze opóźnianie prac rolniczych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!