Pokazali największą czaszkę dinozaura w historii. To był czołg na czterech nogach

Torozaur. Prehistoryczny czołg

Dinozaury z gatunku Torozaurów należały do rodziny ceratopsów, czyli gadów z charakterystyczną kością dziobową. Kojarzą się zwłaszcza z charakterystycznymi rogami i kryzą dookoła głowy, choć nie wszystkie dinozaury tej rodziny je miały.

Torozaury jako gatunek ogólnie posiadały jedne z największych czaszek w historii naszej planety. Aby je utrzymać, musiały mieć silny kark i potężne ciało. Według Muzeum historii Naturalnej w Nowym Jorku dorosłe osobniki osiagały 7,5 metra długości.

Zdjęcie Torozaur (po prawej) na pierwszy rzut oka kojarzy się z najsławniejszym z ceratopsów, Triceratopsem (po lewej). Co ciekawe od kilkunastu lat wśród paleontologów istnieje teoria, że Torozaury nie są odrębnym gatunkiem, a tak naprawdę dorosłymi Triceratopsami

Mimo że były to roślinożerne dinozaury, nie oznacza, iż nie były groźne. Sama czaszka "Adama" pokazuje jego broń, potężne rogi, które służyły m.in. do obrony przed drapieżnikami. Kryza dookoła głowy chroniła Torozaura przed atakiem, przez co, gdy ustawił się przodem, był prawie nie do ruszenia.

W połączeniu z potężnymi rozmiarami tworzyło to prawdziwy czołg świata dinozaurów. Walka z nim mogło skończyć się śmiercią dla każdego drapieżnika, nawet potężnego Tyranozaura, jeśli faktycznie polował na te zwierzęta.