Brazylijskie rekiny ostronose żyją w tropikalnych wodach zachodniego Oceanu Atlantyckiego. Występują u wybrzeży Brazylii, Wenezueli, Panamy, Kolumbii, Gujany, czy Trynidadu i Tobago. Dorastają do 90 cm długości i żywią się rybami ławicowymi, a także głowonogami. Jednakże naukowcy, badając te stworzenia, nie spodziewali się, że odnajdą w nich akurat "to".

Jak zaznaczają naukowcy, narkotyki przedostają się do oceanu w różny sposób. Jedną z dróg jest spuszczanie ich w toalecie, skąd przedostają się rurami do oczyszczalni, które nie są przystosowane do wypływania substancji psychoaktywnych, stamtąd płyną wprost do oceanu. Do oceanu trafiają także zabłąkane całe pakunki, które są (specjalnie, lub omyłkowo) wrzucane do oceanu, a następnie rozrywane przez zwierzęta.

Co ciekawe, w latach 2011-2017 w aż 37 krajach na świecie zarejestrowano śladowe ilości substancji odurzających w ściekach i wodach powierzchniowych. Teraz okazuje się, że są one również w ciałach rekinów.

Naukowcy przebadali 13 brazylijskich rekinów ostronosych u wybrzeży Rio de Janerio. Wykonano szczegółowe analizy ich mięśni oraz wątroby. Rezultaty były wręcz szokujące, każdy z rekinów uzyskał pozytywny wynik testu na obecność kokainy. Z kolei 12 zwierząt miało w sobie benzoiloekgoninę, jest to substancja chemiczna, która jest wytwarzana przez wątrobę w procesie filtracji tego narkotyku.

Niebezpieczne związki zagrażają zwierzętom

Specjaliści nie wykluczają, że inne gatunki morskich zwierząt również mogą posiadać śladowe ilości niebezpiecznych substancji w swoich ciałach. Dodają także, że substancje tego typu mogą spowodować poważne szkody dla zdrowia rekinów - mogą m.in. uszkodzić ich DNA, spowodować zmiany w zachowaniu, czy również mieć wpływ na ich zdolność do metabolizowania tłuszczów.

W swoim artykule naukowcy napisali: "Biorąc pod uwagę psychotropowe działanie narkotyków na kręgowce, mogą wystąpić zmiany behawioralne, które, choć subletalne, mogą wpłynąć na przetrwanie gatunku w sposób, który pozostaje niezbadany". Nie wiadomo także, w jaki sposób rekiny "pod wpływem" mogą się zachowywać względem innych zwierząt, czy też ludzi.

Dodają: "Odkrycia te wskazują na potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, ponieważ rekiny są powszechnie spożywane w stanie Rio de Janeiro, w rzeczywistości na całym terytorium Brazylii, a nawet na całym świecie".

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Science of the Total Environment .