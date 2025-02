Rosjanie ożywili starożytne organizmy zamrożone na tysiące lat

Te pradawne stworzenia, zwane Bdelloidea Rotifera, to niewielkie, wielokomórkowe zwierzęta wodne, które od wieków budzą zainteresowanie naukowców ze względu na swoją niezwykłą zdolność do przetrwania w ekstremalnych warunkach. Odkrycie, o którym donosi Popular Mechanics, otwiera nowe drzwi do zrozumienia życia w stanie hibernacji i jego potencjalnych zastosowań.

Zespół naukowców, pracujący nad tym projektem, wydobył próbki zamarzniętej gleby z Syberii, datowanej na ok. 24 tysiące lat wstecz. W tych próbkach znaleziono wrotki, które po rozmrożeniu nie tylko ożyły, ale również zaczęły się rozmnażać. Wrotki Bdellowe są znane z partenogenezy, czyli zdolności do rozmnażania bez zapłodnienia, co czyni je jeszcze bardziej niezwykłymi. Po ożywieniu organizmy te funkcjonowały normalnie, jakby czas się dla nich zatrzymał.

Rozwiń

Rosjanie ożywili starożytne organizmy

Badania wykazały, że wrotki przetrwały w stanie kryptobiozy, czyli formie biologicznej hibernacji, w której ich metabolizm niemal całkowicie ustaje. Dzięki temu były w stanie znieść ekstremalne zimno i brak tlenu przez dziesiątki tysięcy lat. To odkrycie rzuca nowe światło na granice wytrzymałości życia i jego adaptacji do trudnych warunków na naszej planecie.

Wrotki bdellowe posiadają unikalne mechanizmy przetrwania. Gdy środowisko staje się nieprzyjazne. Co ciekawe, w wyniku zamrożenia, organizmy te wysuszają swoje ciała i wchodzą w stan "uśpienia". W tym stanie chronią swoje DNA i struktury komórkowe przed uszkodzeniem. Po powrocie do odpowiednich warunków, takich jak woda i odpowiednia temperatura, są w stanie "obudzić się" i wznowić swoje funkcje życiowe.

Przełom w badaniach życia na Ziemi

Naukowcy przypuszczają, że kluczem do ich sukcesu jest zdolność do naprawy DNA oraz produkcja specjalnych białek chroniących komórki przed stresem oksydacyjnym. Te cechy mogą być przedmiotem dalszych badań, które pomogą zrozumieć, jak organizmy radzą sobie z długotrwałym zamrożeniem.

To nie pierwszy raz, gdy naukowcy ożywili starożytne organizmy. Wcześniejsze eksperymenty obejmowały mchy, bakterie czy nicienie, ale wrotki są bardziej złożone, co czyni to odkrycie szczególnie przełomowym. Zdolność do przetrwania tak długiego okresu w stanie zamrożenia może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach, od biologii ewolucyjnej po medycynę.

To odkrycie to droga do nieśmiertelności

Badacze tłumaczą, że zrozumienie mechanizmów kryptobiozy mogłoby pomóc w opracowaniu nowych metod przechowywania tkanek czy nawet całych organizmów w stanie zamrożenia, co byłoby rewolucją w transplantologii. Ale to nie wszystko, odkrycie to wzmacnia hipotezę, że życie może przetrwać w ekstremalnych warunkach nie tylko na Ziemi, ale i w kosmosie. Wrotki mogą być kluczowym modelem do badania możliwości istnienia życia na innych planetach, takich jak Mars, gdzie warunki są równie surowe.

Naukowcy planują teraz dokładniejsze analizy genetyczne ożywionych wrotków, aby porównać ich DNA z DNA współczesnych przedstawicieli tego gatunku. Chcą ustalić, czy tysiące lat w stanie zamrożenia wpłynęły na ich ewolucję genetyczną. Badania te mogą również ujawnić więcej szczegółów na temat procesów starzenia się i regeneracji komórek.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press