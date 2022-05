Kiedy po zachodniej stronie Rosji nasilają się wybuchy i eksplozje, daleki wschód kraju nie jest "dłużny". Na Kamczatce doszło do kolejnego wybuchu wulkanu w ostatnim czasie.

Wulkan o nazwie Bezimienny przebudził się ze snu. Efektem pobudki było wystrzelenie chmury popiołów na wysokość 15 kilometrów, doszło również do przepływów piroklastycznych. Silny wiatr spowodował przesunięcie się wulkanicznego pyłu o 650 km na południowy wschód, gdzie znajduje się korytarz lotniczy, który łączy Azję z Ameryką Północną. Automatycznie ogłoszono czerwony alarm. Według Służby Geofizycznej Kamczatki doszło w sumie do siedmiu emisji popiołów, które osiągały wysokość od 4,5 do 15 km.

Reklama

Z kolei regionalna służba prasowa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych informuje, że popiół wulkaniczny zmierza w kierunku Zatoki Kamczackiej, lecz na jego drodze nie ma terenów zamieszkałych przez ludzi.

Wideo youtube

Japońska Agencja Meteorologiczna twierdzi, że nie ma zagrożenia tsunami po erupcji wulkanu. Bardzo duża zmiana ciśnienia atmosferycznego spowodowana silną erupcją wulkaniczną jest w stanie zaburzyć poziom pływów. Według naukowców wystarczy niewielka zmiana ciśnienia, około 2 hektopaskali, aby stworzyć tzw. meteotsunami.

Bezimienny jest aktywnym stratowulkanem (wulkan ma formę stożka i jest zbudowany z wielu warstw lawy i popiołu) o wysokości 2882 m n.p.m. Jeszcze do 1955 roku był uważany za wygasły. Jednakże w 1956 roku doszło do niezwykle silnej erupcji, która spowodowała powstanie dużego krateru w kształcie podkowy. Przed wybuchem wysokość wulkanu sięgała 3075 m.

Krater powstał w wyniku zawalenia się szczytu i bocznej erupcji, która została przypisana do nowego typu wybuchów wulkanów: "ukierunkowanej eksplozji" lub "bezimiennego typu". Wówczas wulkan wyrzucił pióropusz popiołów na wysokość około 40 km. Do rzeki Kamczatki wlały się tony, powstałego w wyniku wybuchu, błota.

Wulkan powstał około 4700 lat temu nad późnoplejstoceńskim kompleksem kopuł lawowych. Sam kompleks powstał około 11000-7000 lat temu. Najbliższa miejscowością jest oddalona o około 40 km wieś Klyuchi.