Zmiany klimatu mogą wywołać wielkie podwodne osuwiska na Antarktydzie

Naukowcy odkryli pod dnem morskim w regionie Antarktydy słabo skonsolidowane skały – może to doprowadzać do wielkich podwodnych osunięć, co z kolei powodowałoby powstanie gigantycznych, dalekosiężnych tsunami.

Zdjęcie Zmiany klimatu mogą wywołać wielkie podwodne osuwiska na Antarktydzie