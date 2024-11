Spis treści: 01 Zoo we Wrocławiu rozszerza ofertę. Nocowanie w Afrykarium

02 Nocleg we wrocławskim zoo. Duże zainteresowanie

03 Nocowanie w Afrykarium we Wrocławiu: daty, plan wydarzenia i ceny biletów

04 Nocleg wśród płaszczek i rekinów. Nie tylko zoo we Wrocławiu

Jakiś czas temu w zoo we Wrocławiu zorganizowano interesujące wydarzenie - chętni mogli spędzić noc w Afrykarium, pośród płaszczek i rekinów. Zainteresowanie noclegiem w tym miejscu było tak duże, że wiele osób dopytywało, czy będzie jeszcze szansa skorzystać z tej atrakcji.

Teraz ogłoszono, że wchodzi ona do stałej oferty - podano już konkretne daty noclegów w Afrykarium i udostępniono rezerwację biletów. Kiedy można nocować w Afrykarium, co dokładnie jest w ofercie wydarzenia i ile to kosztuje?

Zoo we Wrocławiu rozszerza ofertę. Nocowanie w Afrykarium

We wrocławskim zoo co jakiś czas organizowane są rozmaite wydarzenia, które mają na celu promowanie ogrodu oraz szerzenie edukacji na temat gatunków zwierząt, które go zamieszkują. Żyją one między innymi w specjalnie dostosowanych pawilonach. Od 10 lat do szeregu takich budowli zaliczyć można także Afrykarium.

Reklama

To jedno z największych oceanariów w Polsce, "obiekt niezwykły, w swej skali pionierski i jako jedyny na świecie poświęcony zwierzętom Czarnego Lądu" - czytamy na stronie wrocławskiego zoo. Można w nim zobaczyć m.in. hipopotamy nilowe, żółwia zielonego, pingwiny przylądkowe czy manaty. Niedawno szerokim echem odbiła się też zorganizowana tam akcja nocowania wśród rekinów i płaszczek.

Zdjęcie Wrocławskie zoo zorganizowało wydarzenie, które obejmowało nocleg w tunelu w Afrykarium. W związku z dużym zainteresowaniem atrakcja wchodzi do stałej oferty. / Mateusz Birecki/REPORTER / East News

Nocleg we wrocławskim zoo. Duże zainteresowanie

Pierwszy raz nocleg w Afrykarium zorganizowany został w piątek 27 września 2024 roku. Udostępniono 30 biletów - zainteresowani musieli wziąć ze sobą karimaty, śpiwory i przekąski, by w ramach zorganizowanej przez zoo akcji spędzić noc w tunelu Kanału Mozambickiego.

Nocowanie poprzedzone było oprowadzaniem po Afrykarium. Eksperci opowiadali o obiekcie i o tym, jak zachowują się jego mieszkańcy po zmroku. Natomiast samo miejsce noclegu - 18-metrowy przezroczysty tunel z akrylu - umożliwiał obserwację rekinów, płaszczek, żółwia zielonego i innych zamieszkujących Afrykarium stworzeń.

Teraz zoo we Wrocławiu ogłosiło, że nocowanie w Afrykarium wchodzi do stałej oferty.

- Po sukcesie nocowania w tunelu Afrykarium, postanowiliśmy zorganizować kolejne edycje tego wydarzenia. W odpowiedzi na wasze liczne pytania, wyznaczyliśmy kilka terminów nocowania w nadchodzących miesiącach - podaje ogród zoologiczny we Wrocławiu w ogłoszeniu na Facebooku i Instagramie.

Nocowanie w Afrykarium we Wrocławiu: daty, plan wydarzenia i ceny biletów

W tunelu Kanału Mozambickiego nocować będzie można w tym roku jeszcze dwa razy. Zoo udostępniło ponadto kilka terminów na 2025 rok. Kiedy dokładnie odbywać się będą nocowania w Afrykarium we Wrocławiu?

22.11.2024

06.12.2024

17.01.2025

21.02.2025

14.03.2025

Wydarzenie trwać będzie od godziny 19:00 do 9:00 następnego dnia. Należy zabrać ze sobą karimatę i śpiwór oraz przekąski i napoje. Zoo zapewnia uczestnikom śniadanie. W nocowaniu jednocześnie udział wziąć może maksymalnie 30 osób - oferta skierowana jest dla dorosłych oraz dzieci od 16 roku życia (pod opieką osoby dorosłej).

Jak wygląda plan takiego nocowania? Plan na wszystkie zaproponowane terminy wydarzenia "Nocowanie w Afrykarium":

19:00-19:30 - wejście uczestników bramą główną zoo

19:45 - przywitanie w holu Afrykarium, złożenie rzeczy w Sali edukacyjnej

20:00-22:00 - zwiedzanie Afrykarium z edukatorem

22:00-23:00 - zajęcie miejsc do spania

23:00-6:00 - cisza nocna

7:30-8:15 - śniadanie w restauracji Laguna Bistro w Afrykarium

8:15-9:00 - zwiedzanie zoo z edukatorem - wybiegi zewnętrzne

9:00 - pożegnanie uczestników przez edukatora

Koszt jednego biletu to 450 zł. Bilety można nabyć wyłącznie online na stronie zoo - są już udostępnione w systemie rezerwacji. Aby je kupić, trzeba wybrać jedną z podanych wyżej dat - wówczas pojawi się opcja zakupu biletu do zoo lub zakupu biletu na nocowanie w Afrykarium. Więcej szczegółów na temat wydarzenia można znaleźć na stronie wrocławskiego zoo w regulaminie nocowania w Afrykarium.

Zdjęcie Bilety na nocowanie w Afrykarium nie należą do najtańszych. Koszt udziału w wydarzeniu to 450 zł od osoby. / bilety.zoo.wroclaw.pl / materiał zewnętrzny

Nocleg wśród płaszczek i rekinów. Nie tylko zoo we Wrocławiu

Noclegi w zoo są popularną atrakcją w różnych zakątkach świata. W Polsce nocowania w zoo wielokrotnie organizowane były w Łodzi - w Orientarium.

Według opisu zoo w Łodzi, tamtejsze Orientarium to "najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo-Wschodniej". Bilety na nocowanie w łódzkim Orientarium kosztowały dotychczas 270 zł za osobę.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!