Ile godzin ma doba? Czas na quiz o... czasie. 8/10 to już sukces

W dzisiejszych czasach wiele osób nie wyobraża sobie życia bez korzystania z zegarka - planowania dnia co do minuty, życia zgodnie z określonym harmonogramem.

Historia pomiaru czasu i pierwszych zegarków jest jednak długa i zagmatwana, bo na przestrzeni wieków pojawiały się różne sposoby jego mierzenia oraz wynalazki pozwalające na to, by robić to z coraz większą precyzją. Pojawiały się też różne pomysły dotyczące zarządzania czasem, np. wprowadzenie zmian czasu na letni i zimowy. Do tego dochodzi sporo teorii naukowych na temat czasu.

W tym quizie można sprawdzić, jak dobrze zna się historię, tajemnice i ciekawostki związane z zegarkami i samym czasem. No, to jak, jest szansa na 10/10? Sprawdźmy. Komu w drogę, temu czas.