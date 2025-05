Majówka w Polsce: przewodnik po świętach, pogodzie i absurdach [QUIZ]

Majówka w Polsce to zjawisko społeczne, meteorologiczne i historyczne w jednym. Łączy w sobie pochody z PRL-u, uroczystości konstytucyjne, grillowanie na działce i wieczną pogodową loterię. Jeśli sądzisz, że znasz ten majowy miks tradycji, absurdu i technologii - czas to sprawdzić! Czy wiesz, co wspólnego mają szturmówki i parasole? Dlaczego majówkowa aura przypomina losowanie totolotka? I co robią z tym wszystkim internauci?