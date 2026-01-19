[QUIZ] o Blue Monday. Co wiesz o "najbardziej depresyjnym dniu w roku"?

Blue Monday w 2026 r. przypada na 19 stycznia. Czy to naprawdę najbardziej depresyjny dzień w roku?

Pojęcie Blue Monday narodziło się w 2005 roku za sprawą Cliffa Arnalla, brytyjskiego psychologa związanego wcześniej z Cardiff University. Z czasem wokół "najbardziej depresyjnego dnia w roku" zaczęły pojawiać się poważne wątpliwości. Dziennikarz Ben Goldacre, autor rubryki "Bad Science" w "The Guardian", ujawnił, że słynny wzór matematyczny, który miał precyzyjnie wskazywać na dzień, gdy następuje pogorszenie nastroju, był co najmniej mocno naciągany.

Co więcej, ujawniono, że cała koncepcja Blue Monday miała być elementem kampanii marketingowej. Agencja reklamowa tworząca materiał dla potrzeb klienta miała proponować różnym osobom związanym z nauką wynagrodzenie za użyczenie nazwiska do tekstu o Blue Monday. Z czasem autor teorii sam przyznał, że nie ma ona naukowych podstaw, a była jedynie "zabawą" pod reklamę. Ponadto Cardiff University oficjalnie zdystansował się od tej historii, podkreślając, że Arnall nie realizował takiego projektu z ramienia uczelni.

Jedni traktują więc Blue Monday z przymrużeniem oka, inni mimo wszystko widzą w styczniowym poniedziałku symbol sezonowego spadku energii i motywacji, określanego przez ekspertów jako SAD (Seasonal Affective Disorder). Jak to wygląda u Ciebie? Rozruszaj szare komórki i popraw humor, biorąc udział w lekkim quizie o Blue Monday! Sprawdzisz w nim swój poziom skupienia i uwagi.

Zmierz się z Blue Monday w quizie

