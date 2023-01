BeReal najszybciej rozwijającą się aplikacją w 2022 roku

Media społecznościowe mają to do siebie, że w momencie świetności danych platform wydaje się, że ich sukces będzie trwał wiecznie. Wkrótce dochodzi do przetasowań i nawet najwięksi muszą uznać wyższość nowych graczy. Kto z nas spodziewałby się w 2008 roku upadku takiego giganta jak MySpace?

Wydaje się również, że wśród takich potęg jak Facebook, Instagram, YouTube czy chociażby Snapchat i Twitter nie ma miejsca dla innych portali. Oczywiście to tylko złudzenie, a wejście z buta TikToka na rynek mediów społecznościowych doskonale to potwierdza.

Można by rzec, że wspomniany TikTok stał się nawet liderem w branży, gdyż został najczęściej pobieraną aplikacją na świecie, a jego konkurenci na czele z Instagramem i YouTube zaczęli go kopiować. Jak wielki więc sukces musiał osiągnąć BeReal, skoro nawet sam TikTok postanowił ściągnąć od niego pomysł.

Czym jest BeReal?

BeReal to medium społecznościowe założone w 2020 roku przez dwóch Francuzów - Alexisa Barreyata i Kevina Perreau. W przeciwieństwie do pozostałych platform opiera się on, jak sama nazwa wskazuje, na byciu prawdziwym, a nie sztucznie wyidealizowanym jak w przypadku innych, dobrze znanych nam social mediów.

Aby osiągnąć ten pozornie niemożliwy cel, projekt oparto na dwuminutowych oknach na publikację. Raz w ciągu dnia otrzymujemy powiadomienie o treści “It's time to BeReal". Wówczas mamy dokładnie 120 sekund na opublikowanie postu.

Zdjęcie Na rynku pojawia się nowy gracz / Pixabay.com

Co więcej, wspomniany post zawsze składa się z dwóch zdjęć zrobionych w tym samym momencie - jeden z przedniej kamerki, drugi z tylnej. Dodatkowo w aplikacji nie ma żadnych filtrów, co zdecydowanie zmniejsza wszelkie pola do manipulacji naszego wyglądu.

Jeśli nie zdecydujemy się na zrobienie zdjęć, ponieważ na przykład nie robimy w danym momencie nic ciekawego i nie chcemy pokazywać innym naszego nudnego życia, nie będziemy mogli przeglądać fotografii innych. Tym właśnie sposobem BeReal stawia na autentyczność.

Wybuch popularności w 2022 roku

Jak już zostało wspomniane, BeReal powstał w 2020 roku, jednak dopiero ponad dwa później miał miejsce istny wybuch popularności aplikacji. Jeszcze na początku 2022 roku o omawianym medium mało kto słyszał, a hasła "BeReal" nie było ani w anglojęzycznej, ani we francuskojęzycznej Wikipedii.

Dziś z aplikacji korzysta około 75 milionów użytkowników z całego świata, a rzeczona liczba wciąż rośnie. Nie bez powodu okrzyknięto BeReal "najszybciej rozwijającym się medium społecznościowym".

Fenomen wspomnianego projektu dostrzegli najwięksi giganci z TikTokiem i Instagramem na czele. Chińskie przedsiębiorstwo we wrześniu wprowadziło opcję "TikTok Now", która działa praktycznie identycznie jak BeReal z tą różnicą, że zamiast dwóch minut na wstawienie odpowiedniego postu mamy ich trzy.

"Ej, mogę odpisać twoje zadanie domowe? Tylko weź pozmieniaj coś, żeby facetka się nie skapnęła" - aż chciałoby się zacytować.

Natomiast na Instagramie już testowana jest funkcja "Candid Stories", która będzie polegać na... dokładnie tym samym, czym jest BeReal. Ctrl+C, Ctrl+V i kolejna innowacja wprowadzona.

Oczywiście automatycznie nasuwa się pytanie, czy tak wielcy giganci nie pozbędą się z rynku poważnego konkurenta. Obecnie nic na to nie wskazuje, choć z pewnością twórcy BeReala muszą mieć się na baczności. Tak szybko, jak się weszło na szczyt, można z tego szczytu zlecieć.