Spis treści: Robot z nowym rekordem świata w Księdze Rekordów Guinnessa Najszybszy robot układający kostkę Rubika w wersji 4x4x4 Maszyny swoje, a Polacy swoje. Rekordy naszych rodaków

Robot z nowym rekordem świata w Księdze Rekordów Guinnessa

Matthew i Thomas Piddenowie to dwójka braci z Wielkiej Brytanii, którym udało się pobić rekord świata w układaniu kostki Rubika przez maszynę. Ich osiągnięcie jest o tyle zdumiewające, że przebija poprzedni rekord aż o 33 sekundy. Ustanowiony przez młodych inżynierów rekord 45,3 sekundy jest też o niecałe 10 sekund szybszy niż osiągnięty przez "The Revengera" ("Mściciela", to nawiązanie do nazwy kostki 4x4 "Rubik's Revenge") kilka prób wcześniej podczas tej samej sesji.

Projekt powstał w ciągu 15 tygodni jako element pracy dyplomowej Matthew na Uniwersytecie w Bristolu. Konstrukcja robota opiera się na ścisłej współpracy warstwy sprzętowej z zaawansowanym oprogramowaniem. Układ wykorzystuje parę podwójnych kamer internetowych do skanowania ścianek kostki oraz dwa specjalnie zaprojektowane ramiona robotyczne do fizycznej manipulacji obiektem.

Procesem steruje specjalnie zaprogramowany algorytm uruchomiony na podłączonym laptopie, który pełni rolę mózgu operacji. Analizuje on obraz z kamer (ang. computer vision) i błyskawicznie oblicza optymalną sekwencję ruchów. Aby zapewnić uczciwość próby bicia Rekordu Guinnessa, kamery były zasłonięte plastikowymi przesłonami aż do momentu uruchomienia stopera, co uniemożliwiło maszynie wcześniejszą analizę układu.

Najszybszy robot układający kostkę Rubika w wersji 4x4x4

Choć bicie rekordu odbyło się na terenie uniwersytetu już w 2025 roku, biuro Guinnessa oficjalnie zatwierdziło wynik dopiero w tym tygodniu. "Demonstrując swoją cudowną maszynę na Uniwersytecie w Bristolu 12 maja 2025, pobili rekord dla najszybszego robota w układaniu zagadkowej kostki 4x4x4. Całkowicie wymazali poprzedni rekord wynoszący 1 min. 18,68 sek., który został ustanowiony ponad 10 lat wcześniej, w 2014" - czytamy w oświadczeniu Guinness World Records.

Droga do rekordu świata wymagała od młodych inżynierów cierpliwości. Podczas oficjalnych prób robot podchodził do zadania 6 razy. Dwie pierwsze próby nie przyniosły spektakularnych wyników, ale za trzecim podejściem maszynie udało się zejść do 55 sekund. Bracia nie dawali za wygraną i kontynuowali testy, co ostatecznie zaowocowało wynikiem 45,30 sekundy w szóstej próbie, entuzjastycznie przyjętym przez zgromadzoną publiczność.

"Zdecydowałem się bić rekord w ramach mojego projektu inżynierskiego. Jako dziecko zawsze lubiłem Kostki Rubika i informatykę. Połączenie tych dwóch rzeczy wydawało się naturalnym postępem i świetnym projektem" - skomentował Matthew Pidden.

Maszyny swoje, a Polacy swoje. Rekordy naszych rodaków

45 sekund może wydawać się strasznie długim czasie - zwłaszcza że widzieliśmy wcześniej, jak maszyny układają słynną łamigłówkę praktycznie w mgnieniu oka. Rzecz w tym, że tamte nagrania pokazywały klasyczną kostkę 3x3x3, dla której maszynowy rekord wynosi niewiarygodne 0,103 sekundy. Model 4x4x4, który ma 16 pól na każdej z 6 ścian, stanowi znacznie większe wyzwanie obliczeniowe.

A jak w speedcubingu radzą sobie ludzie? Dla porównania - najszybszy człowiek ułożył standardową kostkę 3x3x3 w 2,76 sekundy. Dokonał tego 9-letni Teodor Zajder z Gdańska. Z kolei w układaniu kostki 4x4x4 najszybszy okazał się również pochodzący z Polski Tymon Kolasiński, który zrobił to w 15,18 sekundy, czyli pół minuty szybciej niż "The Revenger".

