Robo-psy z działkami snajperskimi trafią do armii USA

Filip Mielczarek Roboty

W ubiegłym roku cały świat zszokowało nagranie, na którym robo-pies został wyposażony w działko snajperskie do likwidacji odległych celów. Wszystko wskazuje na to, że takie śmiercionośne technologie niebawem trafią do armii i pojawią się na polach walki.

Ghost Robotics prezentuje robo-psa z karabinem snajperskim /Ghost Robotics /materiały prasowe