Tesla Bot zastąpi pracowników fabryk. To przyszłość świata

Tesla posiada swój potężny procesor sztucznej inteligencji, który pozwala pojazdom poruszać się po drogach bez udziału kierowców. Musk wpadł na pomysł, by wykorzystać tę technologię w robotach. I tak powstał Tesla Bot. Humanoidalny robot będzie odnajdywał się w otaczającym go świecie za pomocą systemu kamer i właśnie Autopilota.

Ujrzał on światło dzienne podczas pierwszego Tesla AI Day w sierpniu 2021 roku. Wówczas Musk opowiadał o technologach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji tworzonych przez Teslę. Oczywiście, większość wydarzenia było poświęcone elektrycznym i niebawem również w pełni autonomicznym pojazdom tej marki, ale nie zabrakło też miejsca na wynalazki przyszłości.

"Myślę, że dzięki autopilotowi i pełnej autonomii tworzymy najbardziej zaawansowaną praktyczną sztuczną inteligencję do poruszania się w świecie rzeczywistym. Możesz też myśleć o Tesli jako o największej na świecie firmie robotów, lub o firmie produkującej roboty na wpół świadome. Samochód jest jak robot na 4 kołach. Prawdopodobnie możemy wykorzystać tę samą technologię i wprowadzić humanoidalnego robota, a później sprawić, by ten robot był użyteczny" - powiedział Musk w wywiadzie dla Wall Street Journal.

Robot poruszać się będzie na dwóch nogach, mierzył 172 cm wysokości i ważył 56 kilogramów. Jego maksymalna prędkość poruszania się będzie wynosiła ok. 8 km/h. Na razie Tesla Bot znajduje się tylko w fazie koncepcji w PowerPoincie.

Pomimo tego faktu, Musk ma już gotowy plan na wykorzystanie całej armii tych maszyn. Miliarder docelowo chce zastąpić nimi pracowników w swoich fabrykach, a później udostępnić roboty dla innych korporacji z całego świata. Kiedy możemy spodziewać się pierwszego prototypu? Szef Tesli na razie nie jest zbyt wylewny w tej kwestii.

Z nieoficjalnych źródeł jednak możemy dowiedzieć się, że prace nad Tesla Botem już trwają, a pierwszy prototyp pojawić się może już w przyszłym roku. Co ciekawe, Musk zapowiedział, że nie będzie mowy o Skynecie, bo maszyna ma być bardzo przyjazna ludziom. Pewnie właściciele pojazdów Tesli będą mogli na dobry początek wykorzystać go do wkładania wtyczki do ładowania pojazdów na stacjach SuperCharger.