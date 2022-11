Spis treści: 01 Dlaczego ładowarka do telefonu się grzeje i czy to powód do zmartwień?

Dlaczego ładowarka do telefonu się grzeje i czy to powód do zmartwień?

Ładowarka podczas procesu ładowania telefonu pobiera prąd z gniazda elektrycznego i przekształca go w napięcie. W ładowarce zachodzi zamiana prądu przemiennego na prąd stały (AC-DC), co wymaga zużycia energii rozpraszanej w postaci ciepła.

Podczas konwersji prądu przemiennego na prąd stały zwykła ładowarka akumulatorów jest w stanie przesłać około 70 proc. prądu elektrycznego, a pozostałe 30 proc. jest przetwarzane na energię cieplną i jest rozpraszane. To właśnie sprawia, że ładowarka do telefonu się nagrzewa.

Czy gorąca ładowarka może spowodować pożar?

Fakt, że ładowarki do telefonów stają się ciepłe, jest więc naturalnym wynikiem konwersji napięcia. Jednak nie wszystkie przypadki nagrzewania są normalne.

Jeśli ładowarka do telefonu jest gorąca do tego stopnia, że jej dotykanie lub utrzymanie w dłoniach nie jest możliwe ze względu na wysoką temperaturę, to wyraźny znak, że z urządzeniem dzieje się coś poważnego i nie można tego lekceważyć. W skrajnych przypadkach gorąca ładowarka może doprowadzić do poparzenia, a nawet pożaru. Należy więc jak najszybciej odłączyć ją od zasilania i ustalić przyczynę nadmiernego nagrzewania.

Oto główne powody, dla których ładowarka zbyt mocno nagrzewa się podczas ładowania:

ładowarka nie jest kompatybilna z telefonem,

umieszczenie ładowarki i naładowanego telefonu na miękkiej powierzchni, która gromadzi ciepło,

uszkodzony port lub kabel USB w ładowarce,

usterka elektryczna telefonu lub ładowarki.

Kupuj markowe ładowarki do telefonu

Jeśli ładowarka ma bardzo wysoką temperaturę za każdym razem, gdy używasz jej do ładowania telefonu, problem może polegać na tym, że ładowarka nie ma ścisłych środków ostrożności. Obecnie dobrze znanym problemem branżowym jest to, że sprzedawcy internetowi udostępniają wiele podrobionych i potencjalnie niebezpiecznych produktów.

Niektóre ładowarki innych firm w bardzo niskich cenach mogą nie przejść rygorystycznej oceny elektrycznej, co czyni je podatnymi na potencjalne ryzyko nadmiernego nagrzewania się.

Dlatego zaleca się, aby zawsze używać oryginalnej ładowarki lub przynajmniej ładowarki, która jest certyfikowana i wyposażona w odpowiednie środki ostrożności.

