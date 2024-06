"Pogromca flagowców" już jest. Znamy polskie ceny realme GT 6!

Spis treści: 01 50 MP, sensor Sony LYT-808. Jaki aparat ma realme GT 6?

02 "Taniej" to nie znaczy bez AI. Realme GT 6 i sztuczna inteligencja

03 W 10 minut do 50 procent. Bateria w realme GT 6

04 Realme GT 6 bez ładowarki w pudełku

05 Cena realme GT 6. Konkurencja powinna mieć się na baczności

Co od razu powinno nam się rzucić w oczy, gdy weźmiemy do ręki realme GT 6, to bardzo jasny (umożliwiający komfortowe korzystanie z telefonu nawet w bardzo słoneczny dzień) ekran AMOLED. Ma on 6,78 cala, rozdzielczość 1264 x 2780 pikseli i 6000 nitów. Płynne działanie gwarantuje nam częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Wspomnieliśmy już o mocnym procesorze i nie bez powodu — w realme GT 6 umieszczono czip Qualcomm 8s Gen3. Smartfon jest też dość lekki — waży jedynie 199 g.

50 MP, sensor Sony LYT-808. Jaki aparat ma realme GT 6?

Jednym z ważniejszych aspektów, na które zwracamy uwagę przy wyborze nowego telefonu, jest z pewnością aparat. Trudno się dziwić — to właśnie nim zapisujemy ulotne, ale wyjątkowe dla nas chwile. W GT 6 mamy do dyspozycji potrójny aparat. Obiektyw główny ma 50 MP i sensor Sony LYT-808. Skorzystamy też z optycznej stabilizacji obrazu. Dodatkowo do naszej dyspozycji są teleobiektyw 50 MP i obiektyw ultraszerokokątny 8 MP. Warto również zwrócić uwagę na technologię HyperTone Image Engine, dbającą o naturalność światła i cieni na naszych zdjęciach, co przekłada się na wyższą jakość obrazu. Zwykłe zdjęcia to za mało? W smartfonie mamy kilka trybów fotograficznych (m.in. tryb portretowy, nocny czy street mode). GT 6 nakręcimy też wideo w jakości 4K.

O nasze selfie zadba przedni aparat 32 MP.

"Taniej" to nie znaczy bez AI. Realme GT 6 i sztuczna inteligencja

Nie można zapomnieć o bardzo istotnej kwestii technologicznej w obecnych czasach, czyli sztucznej inteligencji. Realme zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też AI ułatwi nam codzienne użytkowanie telefonu (Smart Loop). Sztuczna inteligencja pomoże nam także w robieniu świetnych filmów w słabych warunkach oświetleniowych (tryb noktowizyjny AI) i usunie niechciane obiekty czy osoby z naszych zdjęć (inteligentne usuwanie). Co ciekawe, AI przeanalizuje nasze wzorce użytkowania, analizując częstotliwość mrugania czy ziewania, aby inteligentnie dostosować temperaturę barw przedstawionych na ekranie czy jasność wyświetlacza — wszystko po to, by zadbać o nasz wzrok.

W 10 minut do 50 procent. Bateria w realme GT 6

Realme GT 6 został wyposażony w baterię o pojemności 5500mAh. Naładujemy ją w mgnieniu oka — już w 10 minut wskazywać będzie 50 procent i gotowość do pracy. Aby osiągnąć 100 procent, potrzebujemy 30 minut. Smartfon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli... na ile wystarczy jedno ładowanie? Cóż, nie jest to jeszcze moment, kiedy raz naładowana bateria pozwoli nam na znacząco dłuższy czas pracy. Jak zaznacza firma, 30 minut ładowania przełoży się na 2 dni użytkowania. Czy faktycznie tak jest? Zerknijcie do naszej recenzji!

Realme GT 6 bez ładowarki w pudełku

Czego możemy spodziewać się w pudełku? Do dyspozycji firma oddaje kabel USB C, coś, co może być szczególnie istotne dla niektórych, czyli etui, oraz standardowo: instrukcję obsługi. Trzeba jednak zaznaczyć, że w opakowaniu nie znajdziemy ładowarki! Będziemy musieli skorzystać z takich, które posiadamy już w domu, bądź kupić nową.

Smartfon jest pyłoszczelny i wodoszczelny (IP65). Obsługuje dwie karty SIM, a także łączność WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G i NFC. Jego system operacyjny to Android 14 z nakładką realme UI 5.0. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych — razor green (czyli ciemnozielony) oraz fluid silver (srebrny).

Cena realme GT 6. Konkurencja powinna mieć się na baczności

Ile kosztuje realme GT 6? Na polskim rynku dostępne są 3 wersje telefonu.

realme GT 6 8/256 GB - cena 2699 zł

- cena realme GT 6 12/256 GB - cena 3199 zł

- cena realme GT 6 16/512 GB - cena 3499 zł

Uwaga: od 20 czerwca do 3 lipca do naszego zakupu dostaniemy cashback 500 zł oraz jedną ładowarkę gratis. Wszystkie produkty będą także miały 30 procent zniżki dla realmeCare.



