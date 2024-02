Spis treści: 01 Apple TV+ za darmo już teraz

02 Promocja na Apple TV+ - jak skorzystać?

03 Co warto obejrzeć na Apple TV+?

Apple TV+ za darmo już teraz

Platformy streamingowe mogą przyciągać klientów na różne sposoby. Świetna metoda polega na dostarczaniu dobrych treści i jakościowych seriali, ale pomocne mogą też okazać się wszelkiej maści okresy próbne. Chyba każdy z nas korzystał w ten sposób swego czasu z Netflixa czy Viaplay. Nie inaczej jest w przypadku Apple, choć ta firma obrała dość ciekawą praktykę.

Reklama

Okazuje się bowiem, że Apple TV+ za darmo jest dostępne co jakiś czas. Zdarza się, że firma udostępnia specjalne kody, które pozwalają nam na skorzystanie z serwisu przez określony czas zupełnie za darmo. Nie inaczej jest w tym wypadku. Wszystko za sprawą premiery dokumentu o argentyńskim piłkarzu Leo Messin.

Promocja na Apple TV+ - jak skorzystać?

Jak odebrać Apple TV+ za darmo? Wystarczy wejść w ten link i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Tak naprawdę nie ma tu żadnych haczyków. Warto jedynie pamiętać, że po zakończonym okresie promocyjnym (2 miesiące), platforma zacznie naliczać standardowe koszta subskrypcji. Ta kosztuje obecnie w Polsce 34,99 zł. Kto wie, może oferta przekona was do tego, aby pozostać z platformą na dłużej?

Ciekawą kwestią wydaje się to, kto może skorzystać z promocji. Teoretycznie dostępna jest ona dla wszystkich użytkowników, czyli nowych i byłych (nie ma mowy o aktualnie płacących za usługę). W rzeczywistości Apple stosuje jakiś nieznany nikomu klucz przyznawania darmowych dwóch miesięcy.

Co warto obejrzeć na Apple TV+?

Przyznam, że Apple TV+ to dość specyficzna usługa. Z jednej strony nie ma aż tylu treści jak np. gigantyczny Netflix, z drugiej oferowana jakość materiałów na pewno to wynagradza. Dość powiedzieć, że to właśnie tam obejrzymy bodaj najlepszy serial wszechczasów - Ted Lasso (opinia w pełni subiektywna). Nie brakuje też świetnego Severance, The Morning Show czy wielu innych, równie trzymających poziom produkcji.

Niektóre z dostępnych tam produkcji po prostu trzeba obejrzeć - a dwa miesiące za darmo powinny pozwolić na zapoznanie się z nimi. Poza tym ostateczna cena usługi nie jest wygórowana. Jeśli interesują Cię ekskluzywne produkcje, takie jak seriale, filmy, dokumenty i treści dla dzieci, które nie są dostępne na innych platformach streamingowych, Apple TV+ może być atrakcyjną opcją.