Rojst to seria zapoczątkowana przez nieistniejący już na polskim rynku serwis Showmax, który wyprodukował jeden sezon serialu. Następnie tytuł został przejęty przez Netflix. Pojawiła się druga część pt. Rojst '97, opowiadająca o wydarzeniach po "powodzi tysiąclecia", która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę. Natomiast w nadchodzącym Rojst Millenium przeniesiemy się - jak sama nazwa mówi - do końcówki lat 90. ubiegłego wieku. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, Rojst zapewnia znakomitą obsadę aktorską. W rolach głównych zobaczymy m.in. Magdalenę Różczkę i Dawida Ogrodnika.

Reklama

Nowości na Netflix. Co obejrzeć w lutym 2024?

Nie samym Rojstem jednak człowiek żyje. Luty przyniesie również kolejny sezon polskiej wersji "Love Never Lies", czyli dobrze przyjętego reality show. Netflix nie zapomina także o walentynkach i już 14 lutego wskoczy film: "Bogdan Boner: Walentynki" i kolejna polska produkcja "Zabij mnie, kochanie". Zwieńczeniem romantycznego miesiąca będzie szósty już sezon "Love is Blind". Fani animacji doczekają się premiery serialu animowanego "Awatar: Ostatni władca wiatru", opartego na kultowej serii filmów.



Wideo youtube

Netflix jak zawsze raczy nas sporą liczbą produkcji, jednak nie zawsze są one najwyższych lotów. Miejmy jednak nadzieję, że lutowe premiery nas zaskoczą i będziemy mieli co oglądać. Serwis ostatnio wprowadził kolejne już zmiany w ofercie, a jedną z nich jest likwidacja najtańszego planu bez reklam. Z tego też powodu użytkownicy za dostęp do platformy zapłacą... więcej.

Indrani Mukerjea: Pogrzebana prawda - wkrótce

Porozmawiajmy o Chu 2.2.2024

Orion i Ciemność 2.2.2024

Dee i przyjaciele w krainie Oz 5.2.2024

Luz: Światło serca 7.2.2024

Raël: Prorok przybyszów z kosmosu 7.2.2024

Jeden dzień 8.2.2024

Samce alfa: Sezon 2 9.2.2024

Zabójczy paradoks 9.2.2024

Popiół 9.2.2024

Nie odwracaj wzroku 9.2.2024

Kochanka, stalkerka, zabójczyni 9.2.2024

Zabij mnie, kochanie 13.2.2024

Taylor Tomlinson: Have It All 13.2.2024

Sunderland aż po grób: Sezon 3 13.2.2024

Historia miłosna z Soweto 14.2.2024

Zagrywki 14.2.2024

Bogdan Boner: Walentynki 14.2.2024

Lecznica złamanych serc 14.2.2024

Dobrego dnia, Verônico: Sezon 3 14.2.2024

Miłość jest ślepa: Sezon 6 14.2.2024

Dom ninja 15.2.2024

AlRawabi School for Girls: Sezon 2 15.2.2024

Bitwa singielek 15.2.2024

The Vince Staples Show 15.2.2024

Mały Nicolás: Życie kanciarza: Miniserial 15.2.2024

Einstein i bomba 16.2.2024

Zapadlisko 16.2.2024

Komediowy chaos 16.2.2024

Rhythm + Flow: Włochy 19.2.2024: Eps 1-4, 26.2.2024: Eps 5-7, 3/4.2.2024: Ep 8"

Mike Epps: Ready to Sell Out 20.2.2024

Zdradzę Ci sekret 21.2.2024

Awatar: Ostatni władca wiatru 22024

Przez moje okno: Znów cię widzę 23.2.2024

Mea Culpa 23.2.2024

Formuła 1: Jazda o życie: Sezon 6 23.2.2024

30. gala nagród SAG 24.2.2024

Rojst Millenium 28.2.2024

Kod 8: część 2 28.2.2024

Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy 28.2.2024

Aplauz 29.2.2024

Tytuły na licencji

Kevin sam w domu 1.2.2024

Kevin sam w Nowym Jorku 1.2.2024

Jesienni zabójcy 1.2.2024

Kraina Jane Austen 1.2.2024

Dr House 1.2.2024

Ostatniej nocy w Soho 3.2.2024

Kajtek czarodziej 4.2.2024

Diabeł ubiera się u Prady 7.2.2024

Figurant 7.2.2024

Twój Simon 15.2.2024