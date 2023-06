Spis treści: 01 Co to jest Google Chromecast?

02 Jak korzystać z Google Chromecast?

03 Chromecast 3 i 4. Który wybrać?

04 Airplay czy Chromecast — co wybrać?

Co to jest Google Chromecast?

Google Chromecast to małe urządzenie, które podłącza się do gniazda HDMI w telewizorze lub projektorze. Przystawka podłączamy do sieci Wi-Fi, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z wielu aplikacji Smart TV. Chromecastem można sterować pilotem (dołączonym w wersji 4.0), ale także telefonem czy tabletem.

Jak korzystać z Google Chromecast?

Google Chromecast zamienia telewizor w Smart TV. Bez problemu zagramy w grę, obejrzymy film lub pokażemy zdjęcia z laptopa na dużym ekranie.

Chromecast oferuje swoim użytkownikom:

przesyłanie obrazu i dźwięku z telefonu na ekran telewizora ,

, przesyłanie obrazu z ekranu laptopa na telewizor,

streamowanie muzyki,

granie w chmurze,

streamowanie wideokonferencji na telewizorze,

oglądanie filmów na platformach streamingowych.

Chromecast wspiera bardzo dużo aplikacji. Możemy zainstalować aplikacje serwisów streamingowych, do słuchania muzyki czy nawet gry.

Zakres funkcji, które umożliwia przystawka, jest ograniczony, zależnie od tego, z której generacji Chromecast korzystamy. W którą generację urządzenia warto zainwestować?



Chromecast 3 i 4. Który wybrać?

Starszą generacją przystawki jest Chromecast 3. Jej minusem jest to, że nie posiada własnego interfejsu. To oznacza, że można jej używać jedynie za pomocą innego urządzenia - telefonu, tabletu czy laptopa. To one służą w tym przypadku za pilota.

Chromecast 4 to pierwsza przystawka od Google, którą można używać samodzielnie. Z zainstalowanych aplikacji można korzystać za pomocą pilota i nie jest konieczne sterowanie przystawką za pomocą innego urządzenia. Zaletą nowej generacji jest niezależny interfejs, który ułatwia korzystanie z urządzenia.

Dodatkową zaletą Chromecast 4 jest także wbudowany Bluetooth. Dzięki niemu możemy podłączyć do przystawki np. słuchawki.

Airplay czy Chromecast — co wybrać?

Airplay to urządzenie, które działa na bardzo podobnej zasadzie, co Chromecast. Główną różnicą pomiędzy urządzeniami jest to, że Airplay skierowany jest do użytkowników Appple, a Chromecast do posiadaczy urządzeń opartych na Androidzie. Specjaliści w dalszym ciągu polecają większości użytkowników inwestycje w Chromecast.

Chromecast pozwala użytkownikom na większy wybór aplikacji do zainstalowania. Dodatkowo jest kompatybilny z większą liczbą urządzeń.

