Po co podłączać smartfon do telewizora

, skoro można grać w ulubione gry albo oglądać seriale na telefonie? Oglądanie filmów czy słuchanie muzyki, udostępnianie i przeglądanie zdjęć z galerii, zastąpienie pilota i sterowanie telewizorem - to tylko niektóre z pomysłów wykorzystania telefonu w połączeniu z dużym ekranem przez WiFi.

Wystarczy odpowiednie połączenie WiFi i wykorzystanie różnych aplikacji. Oto szczegóły.





Jak podłączyć smartfon do telewizora przez Wi-Fi?

Najprostszym sposobem podłączenia smartfonu do telewizora jest sieć WiFi, z której korzystasz w domu. To rozwiązanie sprawdzi się, gdy nie lubisz kabli i korzystasz ze Smart TV - nowoczesnego telewizora z połączeniem do internetu.

Zarówno Smart TV, jak i telefon muszą zostać połączone z tą samą siecią bezprzewodową. W przeciwnym razie połączenie się nie uda.

Musisz też ściągnąć na swój smartfon odpowiednią aplikację, za pomocą której skonfigurujesz oba urządzenia i postępować według jej wskazówek.

W przypadku Androida może być to opcja Smart View lub Prześlij Obraz, a dla systemu iOS - Screen Mirror+. Po jej wybraniu, na ekranie telewizora zobaczysz komunikat o próbie nawiązania połączenia, który musisz zaakceptować.

Jeśli nie masz nowoczesnego telewizora, wystarczy dokupić odpowiednią przystawkę, np. Google Chromecast albo Apple TV, podłączyć do sieci WiFi i połączyć ze smartfonem.

Do połączenia telefonu do telewizora można też wykorzystasz zewnętrzne aplikacje, na przykład Google Home albo Smart Things (jeśli korzystasz z telewizora Samsung).

Jak podłączyć smartfon do telewizora przez Wi-Fi Direct?

Jeżeli nie masz w domu routera Wi-Fi, możesz skorzystać z innej metody na łączenie smartfona z telewizorem. Aby to zrobić, musisz posiadać w telefonie opcję Wi-Fi Direct. Działa ona trochę jak Bluetooth. Także pozwala na bezprzewodowe przekazywanie danych pomiędzy dwoma urządzeniami, jednak można to robić przy większej odległości.

Jak połączyć podłączyć smartfon do telewizora przez Wi-Fi Direct?

Najpierw odszukaj w panelu Narzędzi w twojej komórce opcję połączenia przez Wi-Fi Direct. Włącz ją również w tv, wchodząc w sekcję aplikacji, a później sprawdź, czy jesteś w stanie wyszukać smartfon.

Podłączenie telefonu do telewizora. Nie tylko przez Wi-Fi

Jeśli W-Fi albo Wi-Fi Direct zawodzi, możesz też skorzystać z innych połączeń:



bezprzewodowo przez Bluetooth

przewodowo przez HDMI

przewodowo, korzystając z kabla USB.

