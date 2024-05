Spis treści: 01 Disney Plus na czerwiec

W zasobach serwisu strumieniującego Disney+ już teraz znaleźć można szeroką gamę filmów i seriali, w tym klasyczne animacje Disneya, produkcje Pixara, filmy Marvela, sagę "Star Wars" oraz produkcje National Geographic. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań, a jakby tego było mało, co miesiąc pojawia się coś nowego. Maj kończy wprowadzenie do zasobów Disney+ serialu oryginalnego "Za zasłoną" (29 maja) oraz horroru "Omen: Początek" (30 maja), a bogata biblioteka treści rozwija się w czerwcu o kolejne pozycje.



Disney Plus na czerwiec

Zasoby popularnej platformy streamingowej Disney+ po raz kolejny powiększą się o sporo ciekawych produkcji. Czerwiec w Disney+ to bowiem m.in. długo wyczekiwana premiera serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen, to także przepych i wielka moda w produkcji dotyczącej życia słynnego projektanta Karla Lagerfelda, to także kolejne odcinki "Simpsonów" i "Family Guy'a". Co jeszcze czeka na widzów w czerwcu na Disney+?

Co obejrzeć w Disney Plus w czerwcu?

Przepych, wielka moda, romans i rywalizacja - brzmi intrygująco? I jest! Wszystko to zawita w czerwcu do Disney+ za sprawą premiery serialu "Becoming Karl Lagerfeld". To produkcja oparta na bestsellerowej biografii "Kaiser Karl", która przenosi widzów do Paryża lat 70. i dokumentuje fascynującą, acz wyboistą drogę na szczyt słynnego projektanta mody, Karla Lagerfelda.

To jednak nie wszystko, co czeka na subskrybentów Disney+. Czerwiec to również premiera długo wyczekiwanego przez fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen serialu "Gwiezdne wojny: Akolita". W produkcji tej widzowie zobaczą, jak szanowany mistrz Jedi mierzy się z niebezpieczną wojowniczką z przeszłości. Jakby emocji było jeszcze za mało, to mierzyć z przeciwnikami będą się również piłkarze z serii "Witamy we Wrexham". W czerwcu w Disney+ nastąpi bowiem premiera 3. sezonu lubianej produkcji.

Wśród pozostałych premier w tym miesiącu subskrybenci oferty Disneya znajdą m.in. 17. już sezon "Zabójczych umysłów" czy inspirowany prawdziwą historią rodziny z Radomia serial "My mieliśmy szczęście".

Czerwiec w Disney Plus. Lista nowości i kontynuacji

4 czerwca - LA Clippers: Walka o zwycięstwo;

5 czerwca - Gwiezdne Wojny: Akolita - serial oryginalny, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

5 czerwca - Family Guy: Głowa rodziny - sezon 22, 6 premierowych odcinków;

5 czerwca - Ojciec chrzestny Harlemu - sezon 3;

7 czerwca - Becoming Karl Lagerfeld - serial oryginalny, wszystkie odcinki dostępne od 7 czerwca;

7 czerwca - Queenie - sezon 1;

12 czerwca - Witamy we Wrexham - serial oryginalny, sezon 3, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

14 czerwca - Zabójcze umysły - sezon 17, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

19 czerwca - My mieliśmy szczęście - serial oryginalny, dostępne wszystkie odcinki od 19 czerwca;

25 czerwca - Diane von Furstenberg: Na straży stylu - film oryginalny;

26 czerwca - Simpsonowie - sezon 35;

27 czerwca - Lucrecia: Morderstwo w Madrycie.