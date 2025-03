Cztery miesiące Disney+ za grosze. Możesz nadrobić zaległości

Już 5 marca w Disney+ pojawią dwa odcinki najnowszego serialu Marvel Television „Daredevil: Odrodzenie”. Z kolei 23 kwietnia na platformę trafią trzy pierwsze odcinki drugiego sezonu „Andora”, docenionego nominacją do nagrody Emmy serialu ze świata Gwiezdnych wojen . Nie zabraknie także atrakcji dla rodzin i dzieci. 12 marca w Disney+ pojawi się „Vaiana 2”, jeden z trzech najbardziej dochodowych filmów ubiegłego roku.

Standardowa cena pakietu Disney+ Standard to 29,99 zł miesięcznie. Teraz można skorzystać z oferty specjalnej i płacić 7,99 zł miesięcznie przez cztery miesiące. Nowi i powracający użytkownicy mają na to czas do 30 marca.