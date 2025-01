Ulubieńcem jury okazał się głośny film „Emilia Perez” w reżyserii Jacqueasa Audiarda, ponieważ udało mu się zdobyć aż trzynaście nominacji, w tym za najlepszy film, najlepszą reżyserię oraz najlepszy scenariusz adaptowany. Na drugim miejscu z dziesięcioma nominacjami znalazł się „Brutalista” Brady'ego Corberta oraz „Wicked” Jona M. Chu. O statuetkę za najlepszy film, czyli jedną z najważniejszych kategorii powalczy aż dziesięć filmów – „Anora”, "The Brutalist", "Kompletnie nieznany", "Konklawe", "Diuna: Część druga", "I'm Still Here", "Emilia Perez", "Nickel Boys", "Substancja" i "Wicked".