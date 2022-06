Spis treści: 01 Od kiedy Disney+ w Polsce i co to za serwis?

02 Jak oglądać Disney+ w Polsce?

03 Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Może być nawet za darmo

04 Disney+ na tle konkurencji. Jakie funkcje są w Disney+?

05 Jak Disney+ wypada na tle konkurencji?

06 Filmy i seriale w ofercie Disney+

Od kiedy Disney+ w Polsce i co to za serwis?

Disney Plus to amerykańska usługa streamingowa na życzenie, podlegająca pod Direct-to-Consumer, czyli jednostkę zależną The Walt Disney Company. Serwis swoją premierę w Stanach Zjednoczonych miał 12 października 2019 roku i ekspresowo zyskał popularność, ponieważ już pierwszego dnia liczba zarejestrowanych użytkowników wyniosła ponad 10 milionów subskrybentów.

Polacy z niecierpliwością wyczekiwali momentu, gdy nowa platforma zawita do naszego kraju i po niespełna trzech latach w końcu się doczekali, bo usługa Disney+ 14 czerwca zostanie udostępniona również w Polsce.



Reklama

Platforma Disney+ przygotowała dla użytkowników wyjątkowo atrakcyjną ofertę, na którą już na starcie składać się będzie ponad 800 filmów, 1000 seriali i 150 oryginalnych produkcji.

Filmomaniacy w każdym wieku znajdą tutaj coś dla siebie, gdyż filmy i seriale w ofercie Disney+ to nie tylko bajki dla dzieci, ale również bardziej produkcje przeznaczone dla starszych użytkowników.

Instagram Wideo (IGTV)

W ofercie Disney Plus będą pozycje następujących filmowych marek:

Disney,

Pixar,

Marvel,

20th Century Studios,

FX,

Searchlight (pod marką Star),

National Geographic.

Jak oglądać Disney+ w Polsce?

Usługa Disney+ jest dopasowana do polskich użytkowników tak, aby mogli korzystać z niej zarówno w domu, jak i w podróży.

Lista urządzeń, na których bez problemu powinien działać serwis Disney Plus, została udostępniona na stronie głównej serwisu streamingowego. Można tam zapoznać się z informacją, że urządzenia i systemy wspierające aplikację to:

TV - Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense, LG, Panasonic, Samsung

Komputery - Chrome OS, macOS, Windows PC

Konsole - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

Tablety - Amazon Fire, Android

Telefony - Android, iPhone, iPad

Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Może być nawet za darmo

Disney Plus przygotował jeden plan subskrypcyjny, obejmujący dostęp do wszystkich filmów i seriali dostępnych na platformie.

Standardowa cena Disney+ w Polsce to:

28,90 złotych za miesiąc,

289,90 złotych za rok.

Przez dwa tygodnie od startu Disney Plus będzie można wykupić w promocyjnej cenie 229,90 złotych za rok.

Co ważne, z usługi Disney+ wykupionej w systemie cyklicznym można zrezygnować w dowolnym momencie, a dostęp do usługi zniknie pod koniec okresu rozliczeniowego.

Zdjęcie Jak oglądać Disney+ w Polsce? Oczywiście, usługa będzie dostępna m.in. na smartfony i tablety / 123RF/PICSEL

Z Disney+ można korzystać jednak również w ramach innych usług. Przykładowo, Grupa Polsat Plus, która nawiązała współpracę ze streamingowym gigantem, zadecydowała, że nowa usługa VOD zostanie dołączona do oferty Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go.

Zgodnie z tym Disney Plus można otrzymać:

w Polsat Box – razem z pakietem TV od 35 zł miesięcznie, a z pakietem L i pakietami dodatkowymi oraz abonamentem za 100 zł miesięcznie.

w Plusie – Disney+ jest bez opłat przez rok w każdym abonamencie internetowym i głosowym

w Netii – Disney Plus za darmo nawet na 2 lata mogą dostać użytkownicy minimum 3 usług abonamentowych

w Polsat Box Go – w promocyjnej cenie 50 zł miesięcznie. Oprócz Disney Plus otrzymujemy również dostęp do ponad 100 kanałów TV, biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych.

Disney+ na tle konkurencji. Jakie funkcje są w Disney+?

Porównajmy teraz, ile kosztuje Disney+ z kwotami, jakie musimy zapłacić za dostęp do innych streamingowych gigantów oraz funkcjami, jakie oferują poszczególne serwisy VOD. To pomoże nam oszacować, czy oferta nowej platformy jest atrakcyjna.

Na początek zapoznajmy się z ofertą Disney Plus, który za 28,90 miesięcznie lub mniej w przypadku wykupienia usługi w ramach specjalnego abonamentu daje nam możliwość:

oglądania produkcji w jakości 4K UHD ze wsparciem dla Dolby Atmos i Dolby Vision na kompatybilnych urządzeniach,

oglądania ulubionych filmów i seriali na maksymalnie czterech ekranach równocześnie,

korzystania z IMAX Enhaced, czyli nowego standardu obrazu i dźwięku oferującego lepsze wrażenia z oglądania wybranych produkcji,

pobierania filmów i seriali w nieograniczonej ilości nawet na 10 urządzeniach,

stworzenia maksymalnie 7 profili, w ramach których można będzie tworzyć spersonalizowane playlisty, (w tym również profilu z kontrolą rodzicielską specjalnie dostosowanego do wieku dzieci),

wspólnego oglądania Disney+ ze znajomymi w ramach usługi Groupwatch dla maksymalnie 7 osób.

Jak Disney+ wypada na tle konkurencji?

Wiemy już, ile kosztuje Disney+ oraz znamy funkcje, jakie spełnia platforma, więc teraz warto zastanowić się, jak nowy gracz na streamingowym rynku prezentuje się na tle konkurencji.

Disney Plus a Netfilix

Zacznijmy od Netflixa, który oferuje swoim klientom trzy plany abonenckie - Podstawowy, Standadowy i Premium. Różnią się one od siebie, jednak wszystkie oferują dostęp do całej biblioteki pełnej materiałów filmowych, seriali, programów reality TV, stand-upów czy dokumentów. Wiele z nich to produkcje własne tzw. Netflix Originals.

Pakiet Podstawowy - za 29 złotych, oferuje dostęp do 1 ekranu, pobieranie na jednym telefonie lub tablecie. Produkcje Netflixa można oglądać na komputerze, laptopie, telefonie lub tablecie, jednak najwyższa dostępna jakość w tym pakiecie to 720p, czyli tzw. HD Ready.

Pakiet Standardowy - za 43 złote, oferuje dostęp do 2 ekranów, pobieranie na dwóch telefonach lub tabletach. Produkcje Netflixa można oglądać na komputerze, laptopie, telefonie lub tablecie, jednak najwyższa dostępna jakość w tym pakiecie to HD.

Pakiet Premium - za 60 złotych, oferuje dostęp do 4 ekranów, pobieranie na czterech telefonach lub tabletach. Produkcje Netflixa można oglądać na komputerze, laptopie, telefonie lub tablecie w najwyższej dostępnej jakości Ultra HD, czyli 4K.





Disney Plus a HBO MAX

HBO MAX (wcześniej HBO GO) podobnie jak Disney+ oferuje jeden plan w cenie 29,99. Wśród filmów i seriali, które można oglądać w ramach abonamentu, są oryginalne produkcje HBO, jednak nie tylko. Znajdziemy tam również propozycje dla dzieci i dorosłych producentów tj. Showtime, Warner, AMC, FX, Hulu, BBC czy Starz.

Usługę HBO MAX można zamówić w sieci i u operatorów telewizji kablowych, gdzie niekiedy można skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego. HBO MAX oferuje swoim użytkownikom nową jakość 4K HDR Dolby Vision i dźwięk Dolby Atmos.

Można założyć 5 profili, w których treści są dobierane ręcznie oraz pobierać filmy. Jakość strumieniowanych danych jest dopasowywana automatycznie do szybkości połączenia internetowego i rozdzielczości ekranu urządzenia, którym może być telewizor, komputer, laptop, smartfon lub tablet.

Zdjęcie Jak Disney+ wypada na tle konkurencji? Oferta filmów i seriali serwisu VOD już teraz robi wrażenie, a przecież nie znamy jeszcze wszystkich dostępnych pozycji / 123RF/PICSEL

Disney Plus a Amazon Prime Video

Platforma Amazona oferuje swoim użytkownikom dwa plany subskrypcji - 10,99 zł za miesiąc lub 49 zł za rok. Pod tym względem niewątpliwie jest to jedno z korzystniejszych rozwiązań na rynku, tym bardziej że w ramach oferty otrzymujemy dostęp do filmów, seriali i programów dostępnych na zasadach licencji i oryginalnych produkcji. Niestety niektóre tytuły możemy wypożyczyć dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

Platforma Amazon Prime Video jest dostępna na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. Obsługuje do trzech urządzeń jednocześnie, a jakość materiałów różni się w zależności od urządzenia. Najwyższa, z której można skorzystać to Ultra HD, czyli 4K.

Filmy i seriale w ofercie Disney+

Platforma Disney+ przygotowała dla użytkowników wyjątkowo atrakcyjną ofertę, na którą już na starcie składać się będzie ponad 800 filmów, 1000 seriali i 150 oryginalnych produkcji.

Filmomaniak w każdym wieku znajdzie tutaj coś dla siebie, gdyż filmy i seriale w ofercie Disney+ to nie tylko dzieła Disneya, ale również Pixara, Marvela, 20th Century Studios, FX, Searchlight (pod marką Star), a nawet National Geographic.

Co miesiąc w Disney Plus mają pojawiać się nowe produkcje.

Wśród wybranych produkcji dostępnych na Disney+ od 14 czerwca już teraz znajdą się:

Filmowe hity m.in. "Cruella" i "Nasze magiczne Encantto"

Wideo youtube

Wideo youtube

Poruszające historie produkcji Studia Pixar m.in. "Luca", "To nie wypada"

Wideo youtube

Wideo youtube

Produkcje Mavel Studio m.in. "Obi-Wan Kenobi", "The Mandalorian"

Wideo youtube

Wideo youtube

Kultowe seriale m.in. "The Walking Dead", "Lost"

Wideo youtube

Wideo youtube

Czytaj również:

Disney+ w ofertach Polsat Box. Za darmo nawet przez dwa lata

Ile kosztuje Netflix na miesiąc? Cena abonamentu w 2022 roku

Jednorazowe wsparcie dla pracowników. Lloyds wypłaci im po 1000 funtów

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Dopłacą do rowerów elektrycznych. Ruszył pierwszy w Polsce taki program Polsat News