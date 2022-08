Jak zrobić potwora ze starego telewizora. Sposoby na tani smart TV

Spis treści: 01 Co to jest Smart TV?

02 Jak zrobić Smart TV, gdy mam stary telewizor?

03 Android TV. Jaki box wybrać, by mieć Smart TV?

04 Fire TV Stick od Amazona czy Apple TV?

05 Smart TV na zwykłym telewizorze. Co zyskam i jak pobrać aplikacje?

Co to jest Smart TV?

Obecnie urządzenia typu Smart TV zdecydowanie dominują na rynku. Trudno się temu dziwić, to przydatne narzędzie pozwala na korzystanie z wielu ciekawych funkcji i aplikacji, takich jak:

Smart TV to w dosłownym tłumaczeniu inteligentny telewizor. Dzięki tej funkcji, oprócz korzystania ze wspomnianych aplikacji, odbiornik umożliwia połączenie z siecią internetową oraz przeglądanie stron WWW.

Ponadto telewizory z funkcją Smart TV pozwalają również korzystać z social mediów (np. Facebooka) czy słuchania muzyki dzięki aplikacji Spotify. W zależności od systemu i modelu telewizora przystawki Smart TV umożliwiają także korzystanie z gier online bez konieczności kupowania konsoli.

Jak zrobić Smart TV, gdy mam stary telewizor?

Dostęp do wszystkich dodatkowych funkcji, jakie oferuje Smart TV nie wymaga zakupu nowego telewizora. Z myślą o użytkownikach starszych odbiorników powstały specjalne przystawki.

Są to zewnętrzne urządzenia, które podpinamy do telewizora przez port HDMI. Jest to właściwie jedyny wymóg techniczny.

Najpopularniejszymi typami przystawek są Smart TV Box oraz Smart TV Stick. Czym się różnią?

Smart TV Box to skrzynka podobna do dekodera, która wykorzystuje zasilanie z gniazdka. Z kolei Smart TV Stick jest wtyczką przypominającą pendrive.

Wybierając przystawkę, należy zwrócić uwagę na to, w jaki system operacyjny jest wyposażona. Najbardziej popularnym oprogramowaniem jest Android TV.

Android TV. Jaki box wybrać, by mieć Smart TV?

Czym się kierować przy wyborze Smart TV Box z Androidem? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo urządzenie należy dopasować do naszych potrzeb.

Analizując parametry przystawek Smart TV, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. To:

łączność urządzenia - urządzenie obsługuje moduł Wi-Fi i Bluetooth;

- urządzenie obsługuje moduł Wi-Fi i Bluetooth; parametry techniczne - pamięć RAM, karta graficzna oraz procesor;

- pamięć RAM, karta graficzna oraz procesor; rozdzielczość i funkcjonalność - zdolność do emisji obrazu 4K. Przystawka powinna też być wyposażona w dodatkowego pilota, który ułatwia obsługę.

Jednym z najlepszych wyborów na rynku wśród przystawek Android TV jest bardzo popularny model Xiaomi Mi Box S 4K. Urządzenie to wyposażone jest w wysokiej klasy procesor i 2 GB pamięci RAM. Takie atrybuty zapewniają płynne działanie, czego niestety nie może zagwarantować każdy Smart TV Box.

Na rynku dostępne są również urządzenia innych marek wartych uwagi, takich jak SAVIO, Nvidia czy Google Chromecast. Niemal wszystkie przystawki Android TV Box umożliwiają sterowanie z urządzeń mobilnych. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację, by nasz telefon zamienił się w wielofunkcyjnego pilota.

Fire TV Stick od Amazona czy Apple TV?

Konkurencję dla przystawek Smart TV opartych na oprogramowaniu Android stanowią urządzenia Amazon Fire TV Stick oraz Apple TV.

Przystawki od Amazona napędzane są systemem Fire OS. W przypadku Apple TV to oprogramowanie tvOS. Nie wpływa to znacząco na listę obsługiwanych aplikacji.

Wybierając przystawkę od Amazon czy Apple także otrzymamy dostęp do takich aplikacji jak Netflix, YouTube, Twitch, Polsat Box Go oraz Spotify.

Amazon Fire TV Stick to przystawka mniej więcej trzy razy tańsza niż urządzenie oferowane przez Apple, co w wielu przypadkach stanowi decydujący czynnik. Niższa cena urządzenia Smart TV zwykle przekłada się na gorszą rozdzielczość i jakość, jednak nie w tym przypadku.

Zarówno Amazon Fire TV Stick, jak i Apple TV obsługują HDR 10 i Dolby Vision w rozdzielczości 4K Ultra HD.

Czy zatem Apple TV oferuje dodatkowe funkcje, których nie ma konkurent od Amazona? Na korzyść przystawki Apple na pewno przemawia łączność - obsługuje Wi-Fi 6 oraz Ethernet, wykorzystując w pełni połączenie szerokopasmowe. Ponadto oprogramowanie Apple TV jest wolne od reklam, czego nie można powiedzieć o Amazon Fire TV Stick.

Smart TV na zwykłym telewizorze. Co zyskam i jak pobrać aplikacje?

Gdy masz stary telewizor, którego system Smart TV nie obsługuje już nowych aplikacji albo który wręcz nigdy nie dysponował funkcjonalnością tego rodzaju, to już wiesz, że istnieją na rynku narzędzia, które pozwolą dodać funkcjonalności twojemu sprzętowi. Dzięki przystawkom Smart TV zyskasz dostęp m.in. do aplikacji:

Netflix ,

, HBO Max ,

, YouTube,

Amazon Prime Video,

Spotify ,

, Polsat Box Go.

Jak pobrać aplikacje Smart TV? Programów należy szukać w specjalnych sklepach, które nazywają się różnie, w zależności od tego, jaki system jest obecny na TV.

W przypadku Androida będzie to Google Play Store. Z kolei App Store wybieramy, gdy mamy do czynienia z oprogramowaniem Apple. Jednak zasady instalacji niczym się nie różnią. W sklepie wybieramy interesującą nas aplikację i klikamy „Zainstaluj”.

