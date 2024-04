Disney+ już w zeszłym roku ogłosił własne intencje związane z ograniczeniem procederu w postaci udostępniania kont innym użytkownikom platformy. Wcześniej zrobił to Netflix i finalnie okazało się to być dobrym posunięciem. Nowe informacje związanie z działaniami dążącymi do realizacji celu ujawnił CEO firmy, Bob Iger.

Reklama

Kiedy Disney+ zakaże współdzielenia kont?

Bob Iger w trakcie jednego z wywiadów przekazał, że Disney+ zacznie uniemożliwiać współdzielenie kont z innymi użytkownikami już za kilka tygodni. Nastąpi to w czerwcu, ale początkowo zmiany mają obejmować tylko kilka rynków. Domyślamy się, że na liście nie będzie Polski, co jednak nie potrwa długo.

Z informacji przekazanych przez Igera wynika, że Disney+ planuje dosyć szybko zakazać udostępniania loginów oraz haseł także na innych rynkach. W ujęciu globalnym ma to nastąpić we wrześniu 2024 r. Wtedy zmiany najpewniej odczujemy również w Polsce.

Zakaz udostępniania kont w Disney+ z komunikatem

Pewne szczegóły związane z walką z użytkownikami udostępniającymi własne konta innym osobom podał w lutym CFO firmy, Hugh Johnston. Wtedy ujawniono, że klienci "podejrzani" o łamanie zasad obowiązujących w usłudze zobaczą specjalny komunikat. Następnie będą mogli kontynuować oglądanie, ale w tym celu trzeba będzie wykupić oddzielną subskrypcję. Korzystanie z tej należącej do znajomego stanie się niemożliwe.

Wiemy też, że zostanie wprowadzone rozwiązanie podobne do tego, które oferuje od jakiegoś czasu Netflix. To możliwość dodania do subskrypcji dodatkowego członka spoza gospodarstwa domowego. Na razie nie wiadomo, ile ma to kosztować u Disneya. W polskim Netfliksie jest to wydatek na poziomie 9,99 zł/miesiąc.

HBO Max też ma takie plany

Nie pozostaje nic innego, jak tylko szykować się na nadchodzące zmiany, które są nieuniknione. W zasadzie było pewne, że w ślad za Netfliksem pójdą także inni giganci branży streamingowej. Wszak podobne plany mają również właściciele platformy Max, która u nas funkcjonuje na razie pod starą nazwą HBO Max. Firmy chcą w ten sposób po prostu więcej zarabiać, bo poprzez udostępnianie kont tracą wpływy.

Jakby tego było mało, to Disney+ kilka miesięcy temu podrożał. W Polsce nowy cennik zaczął obowiązywać od grudnia 2023 r.