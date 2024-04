HBO Max znika z Polski, ale w maju i tak doda wiele hitów zanim ruszy Max

Platforma HBO Max jest u nas stosunkowo od niedawna, bo niespełna dwa lata temu zastąpiła swojego wieloletniego poprzednika, czyli HBO GO. Teraz czas na kolejną zmianę, bo niedawno właściciele serwisu ogłosili, że od czerwca w Polsce będziemy mieli... Max. To jednak dopiero za miesiąc, a już teraz dowiedzieliśmy się, jakie nowości HBO Max pojawią się w pierwszych dniach maja. Będzie sporo rozrywki, bo już niebawem wleci kolekcja American Pie, która wiele lat temu podbijała serca miłośników komedii na całym świecie.

Nowości HBO Max na maj

Jeśli jednak dość specyficzne poczucie humoru amerykańskiej młodzieży niezbyt wam odpowiada, to warto zerknąć na kolejny już sezon serialu "Hacks". Legendarna komiczka Deborah Vance powraca do nas w trzeciej już odsłonie. Pierwsze odcinki już od 2 maja, macie więc mało czasu na nadrobienie poprzednich sezonów. Spragnieni dramatów natomiast winni rzucić okiem na kolejną odsłonę serii "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II". Tym razem poznajemy zupełnie nową grupę nastolatek.

Maj to oczywiście kontynuacje rozpoczętych już produkcji. Co tydzień pojawiać się będą kolejne odcinki siódmego już sezonu serialu "Młody Sheldon", czy przygody zapracowanych dziennikarek politycznych, które ruszyły w kampanijną trasę w produkcji "Kampania dziewczyn". Nie zabraknie też kultowego programu "Na planie", którego 21 sezon jest w trakcie emisji. A na deser oczywiście "Pani sprzątająca III" i jej kolejne odcinki. Jest zatem z czego wybierać, a pełną listę zamieszczamy poniżej:

1 maja

Młody Sheldon VII, odc. 8

Uciekaj, ile sił

Tak, jak było

Cytrynowiec

Po staremu

2 maja

Szczęśliwa szóstka, odc. 1-4

Hacks III, odc. 1-2

Kampania dziewczyn, odc. 9

Kurczak dla Lindy!

Chłopcy

Żółwie aż do końca

3 maja

Na planie XXI, odc. 18

Royal Crackers II, odc. 10

American Pie: Zjazd absolwentów

American Pie 2

American Pie: Wesele

Lady Bird

Mój policjant

Lobster

Anty-skłot

Granice

Sommersby

Totem

Taksówkarze

Mój własny pokój

4 maja

Jessica's Big Little World, odc. 1-10

We're Here IV, odc. 2

Jerrod Carmichael: Reality Show, odc. 6

5 maja

Ninja Kamui, odc. 13

Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 4

6 maja

All American VI, odc. 5

Sympatyk, odc. 4

Przeklęty II, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 10

7 maja

Pani sprzątająca III, odc. 8

8 maja

Młody Sheldon VII, odc. 9

Nadzieja i chwała

Lore

Fabryka zła

Nigdzie w Afryce

9 maja

Szczęśliwa szóstka, odc. 5-6

Hacks III, odc. 3-4

Kampania dziewczyn, odc. 10

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny II, odc. 1-2

10 maja

Na planie XXI, odc. 19

Czas na miłość

Trzynastu

Między nami

Eismayer

Zagubieni pośród nocy

O północy w kinie Paradise

Dwóch ojców

Skradziona dolina

11 maja

Teen Titans Go! VIII, odc. 20, 22-23, 25-27, 33-37

Jerrod Carmichael: Reality Show, odc. 7

We're Here IV, odc. 3

12 maja

Sierra Madre: Wstęp wzbroniony, odc. 5

Nikko Glaser Special

13 maja

All American VI, odc. 6

Uśmiechnięci przyjaciele II, odc. 1-2

Sympatyk, odc. 5

Przeklęty II, odc. 4

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem XI, odc. 11

14 maja

Pani sprzątająca III, odc. 9

15 maja

Młody Sheldon VII, odc. 10

Koniec HBO Max w Polsce. Od czerwca będzie... Max

Co się zmieni oprócz nazwy? Jak zapewnia Warner Bros. Discovery, czyli właściciele usługi, biblioteka Max zostanie podwojona w stosunku do HBO Max. Pojawić ma się więcej produkcji od partnerów i podmiotów wchodzących w skład medialnego giganta. Dołączą więc kolejne tytułu od samego Warner Bros, czy DC. Na razie nie wiemy, jak będą wyglądały ceny abonamentu, jednak najprawdopodobniej pozostaną one na tym samym poziomie co aktualne pakiety HBO Max.