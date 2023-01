Spis treści: 01 Koniec współdzielenia konta Netflix

02 Jak Netflix zweryfikuje gospodarstwo domowe? Specjalny kod

03 Jak będziemy oglądać filmy na Netflix w podróży?

04 Ile kosztuje Netflix w 2023 roku? Ceny pakietów

Koniec współdzielenia konta Netflix

Wiele mówiło się w ostatnim czasie o zmianach, jakie planuje wprowadzić Netflix. Jedną z przypuszczalnych nowości miały być dodatkowe opłaty za współdzielenie konta z innymi. Te jednak nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. W zamian za to serwis streamingowy próbuje ograniczyć korzystanie z jednego konta do danego gospodarstwa domowego.

W praktyce oznacza to, że choć nie zostaniemy obligatoryjnie pociągnięci do wnoszenia dodatkowych opłat, to nie będziemy też mogli w dalszym ciągu współdzielić danego konta Netflix ze znajomymi, którzy mieszkają w innych lokalizacjach.

Reklama

Jak Netflix zweryfikuje gospodarstwo domowe? Specjalny kod

W jaki sposób Netflix zweryfikuje, czy urządzenia podłączone do konta (jak i one same) znajdują się w obrębie jednego gospodarstwa domowego? Pomocne w tym celu okazują się adresy IP, dane aktywności na koncie i dane lokalizacyjne wykorzystywanego sprzętu. W razie konieczności dany użytkownik otrzyma na numer telefonu lub email specjalny kod weryfikacyjny.

Ten należy wpisać w aplikacji Netflixa w ciągu 15 minut od momentu nadesłania. Co istotne, termin jednego gospodarstwa domowego nie odnosi się tylko do urządzeń głównego właściciela konta — dotyczy również reszty osób korzystających z niego na własnym telefonie, telewizorze itp.

Lokalizacja gospodarstwa domowego może zostać zmieniona, jednak konieczne będzie przeprowadzenie ponownej weryfikacji. Swoją drogą, na nic zdaje się tym razem rodzina — nie będziemy mogli współdzielić konta Netflix z krewnymi, jeżeli nie mieszkamy pod tym samym adresem.

Jak będziemy oglądać filmy na Netflix w podróży?

A co z osobami, które są w trakcie podróży i wyjechały np. na wakacje lub w delegację? Netflix zapewnia, że nadal będzie to możliwe. Firma zakłada, że każdy co jakiś czas znajduje się poza gospodarstwem domowym i jego krótka „nieobecność” nie wpłynie na zablokowanie urządzenia.

Netflix zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia ponownej weryfikacji, jeżeli dany użytkownik od dłuższego czasu korzystać będzie z usług platformy streamingowej poza obrębem gospodarstwa domowego.

Ile kosztuje Netflix w 2023 roku? Ceny pakietów

Jeżeli w tym momencie zdaliście sobie sprawę, że kończy się błogi czas współdzielenia konta ze znajomymi, to macie rację. Netflix zwraca uwagę, że osoby spoza gospodarstwa domowego właściciela będą musiały założyć swoje własne konto w usłudze.

Ta oferuje obecnie 3 pakiety. Najtańszy kosztuje 29 zł na miesiąc i daje dostęp do obrazu w jakości SD na 1 ekranie. Droższa opcja środkowa pozwala na wyświetlanie filmów i seriali w Full HD na dwóch ekranach jednocześnie. Koszt tego wariantu to 43 zł na miesiąc.

Najdroższym pakietem jest opcja Premium wyceniona na 60 zł na miesiąc. W tym wypadku otrzymujemy dostęp do jakości 4K i możemy cieszyć się streamingiem treści na 4 urządzenia jednocześnie bez przeszkód.