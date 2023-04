Spis treści: 01 Wspólne konto na Netfliksie nie dla Hiszpanów

Wspólne konto na Netfliksie nie dla Hiszpanów

Jak podają najnowsze raporty, wprowadzenie ograniczeń we współdzieleniu kont przez Netfliksa nie przynosi zbyt pozytywnych rezultatów. Zgodnie z informacjami z serwisu Kantar, nowa polityka dotycząca haseł i kont na Netfliksie w Hiszpanii przyniosła spore problemy.

Chodzi o stratę aż 1 miliona użytkowników w ciągu pierwszego kwartału. Opuścili oni platformę po tym, jak ta zmieniła swoje zasady dotyczące współdzielenia kont i korzystania z tych samych abonamentów przez kilka osób mieszkających w różnych miejscach i oglądających Netfliksa na różnych urządzeniach.

Tak duży odpływ użytkowników w bardzo krótkim czasie z pewnością sprawi, że w siedzibie firmy odbędzie się żywa dyskusja. Bo czy w takiej sytuacji jest sens brnąć dalej ze swoją nową polityką? Wizja zwiększenia liczby abonentów jest kusząca, jednak powyższy przykład pokazuje, że rzeczywistość może znacząco różnić się od korporacyjnych wyobrażeń.

Większa konkurencja i kłopoty Netfliksa

Odpływ użytkowników z platformy Netflix w Hiszpanii połączony jest nie tylko z nową polityką firmy, ale również z pojawieniem się dostępów do nowych platform streamingowych na tym rynku. W niektórych wypadkach widać, że polityka amerykańskiego giganta jest dość restrykcyjna, bo są serwisy tańsze i oferują większą elastyczność. Z promocjami startował tam przecież SkyShowtime.

Może okazać się, że nowe zasady na Netfliksie nie są skuteczne, a brak jakichkolwiek działań sprowadzi na platformę katastrofę. Czy będzie to sytuacja bez wyjścia? Warto przypomnieć sobie o problemach, z jakimi zmaga się serwis streamingowy w 2023 roku. Chodzi przede wszystkim o to, że pierwsza faza rozwoju platformy to zdobywanie subskrybentów. Tę większość z usługodawców ma już dawno za sobą. Co dalej?

Następnie trzeba wciąż zarabiać pieniądze lecz z założeniem, że nowe subskrypcje będą stanowić jedynie ułamek zysku. Wtedy pojawia się chęć wprowadzania reklam, nowych opcji rozliczeniowych, abonamentów i... walki z tymi, którzy płacą za mało.

Wygląda na to, że Netflix znajduje się właśnie pod ścianą.

Dzielenie konta Netflix w Polsce

Zgodnie z regulaminem, konto Netflix może dzielić 5 osób w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Łącznie oglądać Netfliksa można na maksymalnie 4 urządzeniach w jednym momencie. Oznacza to, że współdzielenie konta ze znajomymi z innego miasta, a nawet z rodziną z innego adresu jest w myśl regulaminu niedopuszczalna.

Według szacunków, na całym świecie około 100 milionów użytkowników łamie te zasady, dzieląc konto Netflix z osobami mieszkającymi w innych gospodarstwach domowych. Netflix wprowadza stopniowo nową politykę, która ma ukrócić ten proceder.

Ostatnio ogłosił, że walka ze współdzieleniem konta na innych rynkach ma się zakończyć do czerwca.