Wszystkie te nowości to efekt współpracy pomiędzy platformami Netflix i HBO Max. Oba serwisy wymieniają się największymi produkcjami, co jakiś czas temu wydawało się niemożliwe. Jednocześnie pojawiają się informacje, że może to być wstęp do przejęcia przez Netflix swojego konkurenta. Zakulisowe rozgrywki zostawmy właścicielom serwisów, a my skupmy się na tym, co nowego wskoczyło na Netflix.

Polskie hity na Netflix

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Netflix robi czystki i usuwa sporo polskich filmów. Jak wiadomo jednak, biblioteka serwisu nie znosi pustki i trzeba jakoś te braki wypełnić. W ten oto sposób na Netflix wlatuje wielki hit sprzed prawie dwudziestu lat, czyli Skazany na bluesa. Jest to biograficzna produkcja, opowiadająca o życiu Ryśka Riedla, wokalisty zespołu Dżem. Na uwagę zasługuje znakomita rola Tomasza Kota, który od tego momentu stał się aktorem kojarzonym z właśnie z produkcjami biograficznymi. Kilka lat później również rewelacyjnie wcielił się bowiem w postać Zbigniewa Religi.

Kolejnym filmem z naszego rodzimego podwórka jest Sztos 2, wyprodukowany w 2012 roku. W tym jednak przypadku zdania są mocno podzielone, bo można znaleźć równie tylu samo zwolenników, co przeciwników kontynuacji "jedynki" wydanej w 1997 roku. W rolach głównych możemy zobaczyć Cezarego Pazurę, Borysa Szyca, Bogusława Lindę czy Jana Nowickiego.

Miłośnicy literatury powinni docenić natomiast pojawienie się filmu Ogniem i mieczem, który miał premierę w 1999 roku. Jest to adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule. W obsadzie m.in.: Izabella Scorupco, Michał Żebrowski czy Krzysztof Kowalewski.

Ofensywa HBO na Netflixie

Netflix dalej uzupełnia swoją bibliotekę o produkcje, które do tej pory mogliśmy oglądać tylko na HBO Max. Po wspomnianej na wstępnie Kompanii Braci, na platformę wleciało właśnie wszystkie 6 sezonów Młodego Sheldona. Serial opowiada o dzieciństwie najbardziej znanego bohatera kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu. Jest to jeden z nielicznych prequeli seriali, który został przyjęty znakomicie przez fanów.

Następnym głośnym tytułem, który prosto z HBO wyląduje na Netflixie będzie Sześć stóp pod ziemią. Serial produkowany był między 2001 a 2005 rokiem i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Opowiada o rodzinie Fisherów, którzy prowadzą zakład pogrzebowy Fisher & Sons. Na Netflixie produkcja pojawi się już 1 listopada 2023.

Co nowego na Netflix?

Na uwagę zasługuje na pewno serial Lupin z rewelacyjnym Omarem Sy w roli głównej. Jest to oparta na powieściach o Arsenie Lupenie historia genialnego złodzieja. Tytuł doczekał się już trzeciego sezonu, który właśnie wylądował na platformie. Pełna lista nowości na Netflix z ostatnich dni wygląda następująco:

