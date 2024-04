Spis treści: 01 Netflix na weekend

02 Gdzie śpiewają raki

03 Między nami ściana

04 Nasz pełny życia świat

05 Reniferek

06 Nie cudzołóż i nie kradnij

Netflix na weekend

Netflix jest jedną z największych na świecie platform streamingowych, gdzie znajdują się tysiące seriali, filmów i programów ze wszystkich możliwych gatunków. Każdego niemal dnia dodawane są nowe propozycje. Jak w tym gąszczu opcji wybrać coś wartego obejrzenia? Przedstawiamy krótką listę propozycji świetnych nowości na Netflixie.

Gdzie śpiewają raki

Listę otwiera dramat "Gdzie śpiewają raki". Film został nominowany do Kryształowej Statuetki People’s Choice, zaś piosenka z tej produkcji, którą wykonała Taylor Swift, została nominowana do Złotych Globów.

Akcja filmu rozgrywa się w połowie XX wieku w Karolinie Północnej w USA. Główną bohaterką jest Kyia, która samotnie dorastała na bagnach, daleko od ludzi i od cywilizacji. Mieszkańcy okolicznego miasteczka uważają ją za dziwaczkę. Panuje opinia, że brakuje jej piątej "klepki", przez co nie ma mowy tutaj o żadnej głębszej więzi, czy relacji. Dlatego też dziewczyna zostaje podejrzaną o zamordowanie bogatego chłopaka z miasta. Czy Kyia wskutek długotrwałego osamotnienia i bycia wyrzutkiem "zemściła się" na mieszkańcach, którzy ją odrzucili, czy jest jedynie dobrym kozłem ofiarnym? Prawda okazuje się zupełnie inna niż wszyscy myślą. Film oparty jest na popularnej książce o tym samym tytule.

Między nami ściana

Kolejna na liście jest komedia romantyczna "Między nami ściana" hiszpańskiej produkcji. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy Valentina (młoda pianistka) wprowadza się do nowego mieszkania. Zdecydowała się na to lokum głównie ze względu na bardzo niskie opłaty. Okazuje się, że niski koszt wiąże się z... trudnym sąsiadem.

Kobieta jest w trakcie przygotowywania się do ważnego przesłuchania, dlatego też musi codziennie ćwiczyć. Niestety ściana dzieląca ją od sąsiada jest niezwykle cienka, przez co słychać każde kichnięcie. Po drugiej stronie mieszka David, który jest projektantem gier i może się skupić na swojej pracy jedynie w absolutnej ciszy. W ten sposób rozpoczyna się walka i przeciąganie liny, kto komu ustąpi. Co wyniknie z tego konfliktu?

Nasz pełny życia świat

Teraz przechodzimy do serialu przyrodniczego. To nie jest kolejny nudny dokument o zwierzątkach! Producenci stworzyli oszałamiający wręcz serial, którego narratorką jest Cate Blanchett.

Propozycja ukazuje fenomenalną wizję sekretnej sieci łączącej nas wszystkich. Przedstawione są tutaj wyjątkowe ekosystemy, stworzenia małe i duże. Ujawniane są tajemnice ich życia, a całość przyozdobiona jest niezwykłymi kadrami natury. Tę przyrodniczą produkcję trzeba koniecznie zobaczyć.

Reniferek

"Reniferek" jest nietuzinkową propozycją, która pojawiła się teraz na Netflixie. Serial opowiada o wypaczonej relacji komika i prawniczki. Kobieta wskutek okazanego jej miłego gestu staje się prześladowczynią. Obsesja zatacza coraz szersze kręgi i może zrujnować życie ich obojga.

Serial powstał na bazie wielokrotnie nagradzanego spektaklu, który był sensacją na festiwalu Edinburgh Fringe. Produkcja liczy sobie siedem odcinków, trwających od 28 do 42 minut.

Nie cudzołóż i nie kradnij

Na Netflixie pojawił się również polski film "Nie cudzołóż i nie kradnij". Fabuła skupia się na Patryku (Mateusz Banasiuk), który zostaje wplątany w dziwną relację z sutenerem Alfim (Cezary Pazura). Pojawia się także tajemnicza przesyłka oraz dwóch niezbyt rozgarniętych gangsterów. W powstałym chaosie na ratunek przychodzi brat Patryka Mariusz, który jest księdzem. Niestety jego pojawienie się komplikuje sprawy jeszcze bardziej. Żeby tego było mało, do głosu dochodzi żona Patryka oraz jego... dziewczyna (Julia Wieniawa).