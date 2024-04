"Witam, o której chciałbyś przyjść". Niepozorny SMS może być bardzo groźny

Wspomniany wyżej numer telefonu był wcześniej wykorzystywany przez naciągaczy. Udało się go znaleźć w bazie CERT Orange Polska i niegdyś służył do wysyłki wiadomości, którą widać poniżej.

Zdjęcie Oszuści wykorzystywali ten numer telefonu w przeszłości. / CERT Orange Polska / materiały prasowe

W wielkim skrócie SMS ten zawiera informacje w języku holenderskim o wpadnięciu telefonu do sedesu i skierowany jest do rodzica. Dalej jest link do konwersacji w komunikatorze WhatsApp. W tym miejscu nastąpiłby normalnie atak. Na przykład z prośbą o przesłanie pieniędzy w celu zakupu telefonu, gdyż poprzednie urządzenie zostało zalane.

Oszuści szukają sposobów na obejście systemu?

Możliwe, że jest to przymiarka oszustów do obejścia nowych zabezpieczeń. Jak dobrze wiemy, w Polsce działa już nowy system związany ze wzorcami fałszywych wiadomości i to powoduje ich blokadę po stronie operatorów sieci komórkowych.

SMS o treści "Witam, o której chciałbyś przyjść" nie ma linków i teoretycznie nie stanowi zagrożenia. Dlatego nie jest blokowany. W rzeczywistości może to być tylko przymiarka przed większą akcją phishingową, z którą za jakiś czas uderzą cyberprzestępcy. Dlatego warto zachować czujność.

Co zrobić z taką wiadomością?

Jeśli dostaliście podobnego SMS-a, to najlepiej go zignorować oraz usunąć. Warto również zachować czujność na przyszłość. Zwłaszcza w przypadku próśb o pieniądze ze strony rodziny lub znajomych. Takie zapytania wysyłane przez komunikatory warto weryfikować osobiście.

Historia pokazuje, że hakerzy są w stanie przejmować konta na Facebooku i następnie wysyłają do znajomych lub rodziny ofiar prośby o pieniądze. To niestety kończy się okradzeniem. Podejrzane SMS-y warto również zgłaszać na numer alarmowy 8080.