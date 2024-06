Spis treści: 01 Szukasz fajnego filmu do obejrzenia na platformie Max? Sprawdź nasz ranking

Debiut Max to nie tylko nowy regulamin i nowe plany płatności, ale i rozszerzony dostęp do ogromnej liczby treści marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., różnych produkcji lokalnych oraz innej rozrywki. W ramach kilku pakietów subskrybenci mogą przebierać w sporej liczbie rozmaitych tytułów — w tym kinowych hitów, kultowych produkcji i świetnych nowości. Podpowiadamy, jakie fajne filmy z ostatnich lat warto obejrzeć w serwisie streamingowym Max.

Szukasz fajnego filmu do obejrzenia na platformie Max? Sprawdź nasz ranking

Polecane filmy na platformie Max to rozmaite produkcje — filmy wojenne, polskie produkcje, komedie, thrillery, filmy familijne, czy też filmy romantyczne. W zasobach serwisu Max, podobnie jak w przypadku Amazon Prime Video, Disney+ czy Netflix, każdy znajdzie coś dla siebie.

Ostatnie lata przyniosły sporo ciekawych produkcji o różnej tematyce. Niedawno w kinach triumfy święciła „Diuna: Część druga”, a już można ją oglądać w serwisie Max, światową premierę na VOD miał też dopiero co film dokumentalny „Prawda kontra Alex Jones”, który również dostępny jest w bibliotece Max. Do streamingu trafił także zapis koncertu „Gaga Chromatica Ball”. Co jeszcze warto obejrzeć w Max? Podpowiadamy listę fajnych filmów.

Najlepsze filmy w serwisie Max. Lista polecanych hitów z ostatnich lat

W zasobach Max można znaleźć zarówno klasyki, takie jak trylogia „Władca Pierścieni”, czy też wszystkie części z serii „Harry Potter”, jak również nowości. W naszym rankingu najlepszych filmów na Max zamieszczamy zarówno ostatnio wypuszczone produkcje, kinowe hity, jak i warte obejrzenia tytuły z ostatnich dziesięciu lat.

Diuna i Diuna: Część druga.

Pierwsza (z 2021 r.) i druga (z 2024 r.) część dobrze przyjętej ekranizacji „Diuny” Franka Herberta, której reżyserii podjął się Denis Villeneuve, to polecane filmy, które są dostępne za pośrednictwem platformy Max. Kinowe hity obrazujące przygody księcia Paula Atrydy, zmyślność fremenów i epickie walki ukazują fantastyczny świat Arrakis — Diuny zasobnej w niezwykle cenny melanż. W obsadzie znaleźli się m.in. Tiomthée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem i Stellan Skarsgård.

Wideo youtube

Interstellar.

Pozostając w tematyce kosmicznej, robimy przeskok o dziesięć lat i wracamy do 2014 roku. Wówczas do kin trafił film „Interstellar” z Matthew McConaughey i Anne Hathaway w obsadzie. Produkcja w reżyserii Christophera Nolana ukazuje kres ludzkości na Ziemi i odkrycie tunelu czasoprzestrzennego. Jak skończą się poszukiwania nowego domu? Ten ciekawy film oparto na teorii naukowej opracowanej przez fizyka Kipa Thorne'a. Split

Szukasz zaskakującego i fajnego filmu w Max na wieczór? Kevin (w tej roli James McAvoy) to mężczyzna o osobowości wielorakiej, który wikła się ze względu na swoje zaburzenia w wiele trudnych sytuacji. Nigdy nie wiadomo też, która z osobowości zdominuje pozostałe i co wydarzy się za chwilę. Inspiracją do „Split” z 2017 r. stał się Billy Milligan, amerykański przestępca ze zdiagnozowanym dysocjacyjnym zaburzeniem osobowości. Film wyreżyserował M. Night Shyamalan, a poza McAvoyem występuje w nim m.in. Anya Taylor-Joy.

Wideo youtube

Portret kobiety w ogniu

XVIII wiek, aranżowane małżeństwo, związany z tym bunt i malowanie sekretnego portretu, tajemnice oraz rodzące się uczucie między dwoma kobietami. Fabuła może nieźle zaskoczyć, do tego dochodzą zachwycające zdjęcia. Céline Sciamma za ten kostiumowy melodramat otrzymała w Cannes Złotą Palmę za najlepszy scenariusz i nagrodę specjalną, Palmę "Queer". To dobry film i można go teraz oglądać w ramach subskrypcji Max. Bogowie

Najlepsze filmy w Max to także biograficzny dramat produkcji polskiej z Tomaszem Kotem w roli Zbigniewa Religi. W filmie widz może zobaczyć zmagania słynnego kardiochirurga. Profesor Zbigniew Religa wierzy, że jest w stanie dokonać przeszczepu serca i nie poddaje się mimo wielu trudności i niepowodzeń. Produkcja z 2014 r. wciąż świetnie się prezentuje i potrafi wywołać ogrom emocji.

Wideo youtube

Zjawa

Jaki film w Max na nudę? „Zjawa” na pewno wciągnie. Legendarny myśliwy i odkrywca Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) zostaje porzucony przez towarzyszy na śmierć, ale za wszelką cenę stara się przetrwać i... zemścić. Fabuła toczy się w Stanach Zjednoczonych XIX wieku, jest atak grizzly, są zmagania z ciężkimi zimowymi warunkami, jest akcja i ogrom emocji. Produkcja z 2015 r. przyniosła DiCaprio Oscara, statuetkę zgarnął też reżyser Alejandro González Iñárritu. Tamte dni, tamte noce

Lato 1983 roku w północnych Włoszech, 17-letni chłopiec i czarujący doktorant. Oto przepis na film o kiełkującym w otoczeniu zachwycających krajobrazów pragnieniu, by poznać się lepiej. Co wynikło ze znajomości dwóch panów, w których role wcielili się Armie Hammer i Timothée Chalamet? Melodramat z 2017 r. odbił się w mediach szerokim echem, wywołując skrajne emocje. Film romantyczny dostępny jest w Max, tytuł ten zdobył kilka nagród, m.in. Oscara i BAFTA. Dunkierka

Dramat wojenny z 2017 roku dostępny na platformie Max ukazuje walki toczące się latem 1940 roku — na plażach Dunkierki we Francji, Niemcy blokują brytyjskie i francuskie wojska. Akcja toczy się tu na lądzie, na morzu i w powietrzu — udział biorą w nich myśliwce RAF-u i setki żołnierzy, w międzyczasie wyruszają w misję ratunkową setki łodzi. „Dunkierka” to film wojenny Christophera Nolana, w obsadzie znaleźli się natomiast m.in. Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Tom Hardy i Cillian Murphy.

Wideo youtube

Na rauszu

Jakie jeszcze filmy są dostępne na platformie Max? Na przykład świetne „Na rauszu”. Mads Mikkelsen daje w tym komediodramacie popis charyzmy i zrozumienia zmagań bohatera, wcielając się w główną postać — Martina, nauczyciela historii na skraju załamania. Mężczyzna radzi sobie z problemami, uciekając w procenty, a jest to wynikiem teorii wysnutej przez grupę przyjaciół. Jakiej? To trzeba zobaczyć. Będzie trochę smutku, trochę śmiechu i dużo powodów do zadumy. Wonka

Inspiracją stał się tutaj nietuzinkowy bohater książki „Charlie i fabryka czekolady”, a w główną rolę wcielił się Timothée Chalamet. To kolejna „świeżynka” w zestawieniu, bo kinowa premiera produkcji odbyła się stosunkowo niedawno, w grudniu 2023 roku. Ten film familijny można już obejrzeć na platformie Max. Seans prawdopodobnie zakończy się podśpiewywaniem, gdyż „Wonka” to musical.

Wideo youtube

Max w Polsce. Ile kosztuje subskrypcja serwisu streamingowego?

Platforma udostępnia trzy różne pakiety bazowe i jeden dodatkowy:

Pakiet Podstawowy kosztuje 19,99 zł/mc.

Pakiet Standardowy za 29,99 zł/mc.

Pakiet Premium to koszt 49,99 zł/mc.

Pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" za 20 zł/mc.

Więcej o korzyściach płynących z wyboru poszczególnych pakietów można przeczytać tutaj: Max wchodzi do Polski. Znamy ceny i pakiety.

Nowości w Max — co obejrzeć w ostatni weekend czerwca?

Co poza polecanymi filmami dostępnymi w Max? Na platformę trafiło właśnie kilka nowości. Warto więc przemyśleć obejrzenie tych treści w ostatni weekend czerwca. Co trafiło do zasobów Max w ostatnich dniach? Oto przykładowe produkcje, które od niedawna można oglądać w Max:

Ród smoka — sezon drugi

Duchy Inisherin

Stevie Van Zandt: Apostoł

Taylor Swift kontra Scooter Braun

Błąd w sztuce

Raj

Opętana szkoła

Peaky Blinders

Szczęściarz Hank

Max to za mało? Sprawdź nasze polecane produkcje na lato w SkyShowtime, przejrzyj nasze zestawienie najlepszych starych i nowych bajek Disneya i zobacz, co zapowiedziano na lipiec w Amazon Prime Video.