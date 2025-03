Co oglądać na SkyShowtime? Premiery seriali w marcu

3 marca 2025 na platformę trafi "Mussolini: Son of the Century". Serial stanowi adaptację cenionej powieści Antonio Scuratiego o włoskim dyktatorze oraz o historii Włoch z jego perspektywy. Tydzień później ukaże się 2 sezon "1923" z Harrisonem Fordem i Helen Mirren w rolach głównych. Na ranczu Duttonów zostało jeszcze wiele niedokończonych spraw. Dalsze losy Jacoba i Cary śledzić będzie można od 10 marca. Nowe odcinki (w sumie 8) będą trafiać na platformę co tydzień.