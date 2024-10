SkyShowtime idzie w ślady innych gigantów rynku streamingowego i różnicuje własną ofertę. Poprzez wprowadzenie różnych planów, które mogą wybierać użytkownicy. Są to wcześniejszy Standard (w dwóch opcjach w i jednej z nich są reklamy) oraz Premium. Dla subskrybentów w Polsce przygotowano ciekawą ofertę.

SkyShowtime Premium w Polsce za pół ceny

SkyShowtime Premium to najdroższy z planów dostępnych w platformie. Jego cena w Polsce została ustalona na poziomie 49,99 zł/miesiąc. Tyle samo kosztuje Disney+ Premium czy najbogatszy plan Max. Można jednak skorzystać z ciekawej oferty, która znacząco obniża kwotę subskrypcji.

Plan Premium ze SkyShowtime można nabyć w promocji "za pół ceny na zawsze". To oznacza, że użytkownicy tej subskrypcji mogą obniżyć jej cenę do zaledwie 24,99 zł/miesiąc. Oferta obowiązuje od 29 października do 9 grudnia br.

Zdjęcie SkyShowtime Premium w ofercie na start za pół ceny. / SkyShowtime / materiały prasowe

Wybór oferty Premium w wyżej wymienionym terminie poskutkuje dostępem do planu "na zawsze" i to oznacza, że jego cena nie wzrośnie. Gdzie jest haczyk? Subskrypcji nie można anulować, bo jeśli to się zrobi, to później cena zostanie ustalona na standardowym poziomie. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego opłacania planu i wtedy będzie on dostępny za połowę standardowej kwoty.

Korzyści z planu SkyShowtime Premium

SkyShowtime Premium to najbogatszy plan w ofercie platformy. Subskrybenci mogą tu liczyć na dostęp do treści w jakości 4K UHD, ale na tym nie koniec. W tej opcji istnieje możliwość oglądania treści na maksymalnie pięciu urządzeniach jednocześnie. Poza tym można pobrać do 100 produkcji w celu późniejszego obejrzenia w trybie offline.

Od samego początku wierzymy w SkyShowtime w możliwość wyboru i dostarczanie najlepszej rozrywki w atrakcyjnej cenie. Spełniamy te obietnice — najpierw wprowadzając plan Standard z reklamami, a teraz nowy plan Premium, który oferować będzie widzom dostęp do ich ulubionej rozrywki wraz dodatkowymi funkcjami, w tym większą liczbą równoczesnych odtworzeń, większą liczbą pobrań i rosnącą ilością treści dostępnych w jakości 4K UHD. powiedział Monty Sarhan, szef SkyShowtime

Dwa tańsze plany dostępne są w niższych cenach, ale w tym przypadku użytkownicy muszą liczyć się z ograniczeniami. W najtańszej opcji wyświetlane są reklamy. Ceny to - odpowiednio - 24,99 zł/miesiąc i 19,99 zł/miesiąc.

W ramach oferty na start SkyShowtime Premium można więc wykupić w cenie planu Standard, co z pewnością jest warte rozważenia.