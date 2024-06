Amazon Prime Video w lipcu doda do zasobów nowości, tytuły oryginalne, a także kontynuacje lubianych ekranizacji. Jeszcze nie opadły emocje związane z niedawną premierą kolejnej odsłony serialu „The Boys” i produkcji „Jestem Celine Dion”, wciąż powodzeniem cieszy się też „Fallout”, a już do biblioteki zmierzają kolejne ciekawe ekranizacje. W dodatku zapowiedziano nową opcję subskrypcji, która będzie dostępna tylko w kilku krajach, w tym w Polsce.



Anthony Hopkins w "Those about to die" i oparty na danych z akt Departamentu Wojny film Guya Ritchiego

Lipiec w Prime Video zapowiada się ciekawie. Jednym z powodów jest film Guya Ritchiego, który został oparty na niedawno odtajnionych aktach brytyjskie Departamentu Wojny i inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. „Ministerstwo Niebezpiecznych Drani” będzie mieć premierę 25 lipca na Prime Video w Polsce i wybranych krajach na całym świecie.

Ponadto w lipcu na platformę trafi „Those About to Die”, osadzona w Rzymie z początków naszej ery produkcja z Anthonym Hopkinsem. „Those About to Die” zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją, a wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje. Pojawia się też potrzeba budowy nowego stadionu do walk — Koloseum...

Zdjęcie W "Those about to die" w podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją ludzie - wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska. / Amazon/Prime Video / materiały prasowe

Dla oderwania się od poważniejszych i trzymających w napięciu tematów, na platformie będzie można znaleźć także produkcje humorystyczne. Na Prime Video w lipcu pojawi się bowiem "Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec". Betty będzie musiała odbudować swoje relacje z córką, przejąć kontrolę nad Ecomodą jako prezes i zdecydować, czy pogodzić się z Armando! Do tego na ekranie będzie można oglądać przeżycia... parówek. Oparty na animowanym filmie fabularnym Sausage Party z 2016 roku, serial "Sausage Party: Żarciotopia" podąża za Frankiem, Brendą, Barrym i Sammym, którzy próbują zbudować własną jedzeniową społeczność.

Zdjęcie Conrad Vernon wyreżyserował serial oparty na filmie "Sausage Party" z 2016 roku. / Amazon/Prime Video / materiały prasowe

Co oglądać w Amazon Prime Video w lipcu? Lista premier filmów i seriali

Nowości w postaci filmów i seriali, w tym głównie produkcji oryginalnych, będą udostępniane stopniowo. Oto tytuły i daty ich pojawienia się w bibliotece Prime Video:

After 2 - 3 lipca

Space Cadet - 4 lipca

Sausage Party: Żarciotopia - 11 lipca

Divorce in the Black - 11 lipca

Mój Przyjaciel Szpieg — Wieczne Miasto - 18 lipca

Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec - 19 lipca

Those About to Die - 19 lipca

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani - 25 lipca

Piękna katastrofa 2 - 26 lipca

Gorące nowości na Prime Video w lipcu. Filmy, seriale i ogłoszenie partnerstwa ze SkyShowtime

Amazon Prime Video nie tylko ogłosił premiery na lipiec, ale i nowe partnerstwo: oferta SkyShowtime zostanie udostępniona za pośrednictwem kanałów Prime Video w czterech kluczowych europejskich rynkach: w Polsce, Hiszpanii, Holandii oraz Szwecji.

Zdjęcie Prime Video i SkyShowtime ogłaszają partnerstwo. Subskrybenci z Polski będą mogli niedługo skorzystać z oferty. / materiały prasowe

Serwis przekazał, że 1 lipca nowa opcja subskrypcji ruszy w Hiszpanii, a data rozpoczęcia partnerstwa na pozostałych trzech rynkach, w tym w Polsce, zostanie ogłoszona w późniejszym czasie. Co to oznacza dla klientów Prime w Polsce? Że już niedługo w ramach tego partnerstwa będą mogli korzystać za pośrednictwem istniejącego konta Amazon także z oferty SkyShowtime.

Nie jest to jednak uzupełnienie aktualnej subskrypcji, a dodatkowa usługa — dostęp do oferty SkyShowtime za pośrednictwem konta Amazon będzie kosztował 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

