Udostępnij Netflix rodzinie i znajomym. To proste [INSTRUKCJA]

Warunki są dość jasne. Aby nadal współdzielić konto, musimy po prostu dopłacić. Opłata wynosi 9,99 zł za każdego użytkownika. Ten musi być pełnoletni. W przypadku planu Standard, za 43 zł miesięcznie, możemy dodać jednego dodatkowego użytkownika. Plan Premium, za 60 zł miesięcznie, umożliwia dodanie dwóch dodatkowych użytkowników.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dodatkowych użytkowników nie dodadzą osoby, które wykupują Netfliksa za pośrednictwem partnerów zewnętrznych.

Jak udostępnić konto Netflix rodzinie i znajomym? Instrukcja

Aby nadal współdzielić konto lub po raz pierwszy udostępnić konto znajomym, musimy uruchomić Netfliksa. Następnie powinniśmy wejść w zakładkę "Konto" (zrobimy to, klikając między innymi na komputerze ikonkę profilu, która wyświetla się w prawym górnym rogu ekranu).

Poszukujemy teraz opcji "Dodatkowi użytkownicy" — powinna być ona widoczna pod informacjami o naszych danych czy metodzie płatności. Dzięki niej będziemy mogli zaprosić kogoś do współdzielenia konta. W tym miejscu musimy też potwierdzić, że chcemy dodać dodatkową osobę oraz wzrost opłaty subskrypcyjnej — jak wspomnieliśmy, wynosi ona 9,99 zł za każdego użytkownika.

Następnie otrzymamy maila. Netflix poprosi nas w nim o dokończenie zaproszenia. Będziemy też musieli podać imię, nazwisko oraz mail osoby, z którą chcemy współdzielić konto.

W kolejnym kroku wskażemy, czy nowy użytkownik będzie korzystał z profilu, które istniało już na naszym koncie (dzięki czemu możliwe będzie dalsze korzystanie z rekomendacji, historii oglądania, Mojej listy itd.), czy z zupełnie nowego.

Następne kroki należą już do zaproszonej osoby. Dostanie one maila z nagłówkiem "Ktoś wysłał Ci zaproszenie" ze wszystkimi szczegółami. Musi przyjąć zaproszenie, ustawić hasło i wskazać urządzenie, na jakim będzie korzystała z platformy.

Co warto zaznaczyć, to że jeżeli zdecydowaliśmy się korzystać z wcześniej stworzonego profilu, zniknie ono z konta gospodarza. Nie przeszkadza to w oglądaniu ulubionych filmów czy seriali, po prostu logowanie będzie się odbywało przez maila i hasło zaproszonej osoby, a nie jak dotychczas.

Jeżeli nie chcemy dalej współdzielić konta, ale nadal zależy nam na korzystaniu z platformy, możemy przenieść profil i opłacać własną subskrypcję.

Ile kosztuje Netflix? Nie do wszystkich pakietów da się dodać użytkownika

Aktualnie na Netflixie mamy możliwość wybrania jednego z trzech pakietów. Są to następująco:

29 zł miesięcznie za pakiet Podstawowy (348 zł za rok);

za pakiet (348 zł za rok); 43 zł miesięcznie za pakiet Standard (516 zł za rok);

za pakiet (516 zł za rok); 60 zł miesięcznie za pakiet Premium (720 zł za rok).

W ramach każdego z nich mamy do dyspozycji różne funkcjonalności. Najtańszy ofertuje oglądanie na jednym ekranie w jakości HD 720p. Tu nie dodamy także dodatkowego użytkownika.

Opcja standard umożliwia oglądanie na dwóch ekranach jednocześnie w jakości Full HD 1080p. W ramach tego pakietu dodamy jednego dodatkowego użytkownika.

Pakiet Premium oferuje najwięcej funkcjonalności, ale dlatego też najwięcej kosztuje. W jego ramach obejrzymy materiały w jakości Ultra HD 4K jednocześnie na czterech ekranach. Dodamy też dwóch dodatkowych użytkowników. Co więcej, będziemy mogli również skorzystać z obsługi HDR oraz dźwięku przestrzennego.