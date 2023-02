Walentynki przed telewizorem. Romantyczne filmy na Netflix, HBO Max i Disney+

Spis treści: 01 Walentynki 2023 na Netflix. Te filmy i seriale są idealne na święto zakochanych

02 HBO Max w Walentynki 2023. Nie będziecie mogli oderwać wzroku

03 Walentynki 2023. Co oglądać na Disney+?

Walentynki 2023 na Netflix. Te filmy i seriale są idealne na święto zakochanych

U ciebie czy u mnie?

"U ciebie czy u mnie" to film, jaki zadebiutował 10 lutego 2023, czyli absolutna świeżynka wśród komedii romantycznych. Jego fabuła może nam przypominać produkcję "Holiday", gdyż główni bohaterowie — Debbie i Peter — którzy są najlepszymi przyjaciółmi, zdecydowali zamienić się domami. Plan może w zamyśle był dobry, gorzej jednak, gdy jedno z nich zaczyna nieco inaczej myśleć o tym drugim.

To skomplikowane

"To skomplikowane" nie jest aż tak świeżym filmem, ale nadal warto. Na ekranie zobaczymy między innymi Meryl Streep, Steve’a Martina czy Aleca Baldwina. Dowiemy się też, jak wygląda romans... byłych małżonków.

Do wszystkich chłopców, których kochałam

"Do wszystkich chłopców, których kochałam" to film na podstawie bestsellerowej powieści Han Jenny o tym samym tytule. Produkcja ta spodoba się raczej młodszej widowni. Główną bohaterką jest nastolatka Lara Jean, której sekretne listy miłosne wychodzą na światło dzienne. Możemy sobie wyobrazić, jakie są tego skutki...

Love Never Lies Polska

"Love Never Lies Polska" to taki program, do którego podchodzi się jak pies do jeża, zastanawiając się "Po co?" i czy na pewno mamy aż tyle czasu, żeby obejrzeć 7 odcinków, w których zobaczymy 6 par, jakie postanowiły przetestować swój związek i zaufanie przy małej pomocy wykrywacza kłamstw. Wygrają ci, którzy najmniej kłamią. Warto dodać, że to pierwsze polskie reality-show produkcji Netflixa.

Notting Hill

A jeśli nowe tytuły nam nie odpowiadają, to może zechcemy sięgnąć po klasykę. Co powiecie na "Notting Hill" z Julią Roberts i Hugh Grantem?

HBO Max w Walentynki 2023. Nie będziecie mogli oderwać wzroku

Doszli razem

"Doszli razem" to produkcja, którą będziemy mogli oglądać od 14 lutego. Jest to właściwie osobliwa parodia komedii romantycznych, w której bohaterowie zakochują i odkochują się w sobie. Na ekranie zobaczymy praktycznie wszystko, co można kochać i nienawidzić w tym gatunku.

Ród smoka

"Ród smoka" prawdopodobnie najbardziej spodoba się tym, którzy widzieli "Grę o tron". Ale nie oznacza to, że ci, którzy nie usłyszeli wcześniej o rodzie Targaryenów, będą chcieli wyłączyć telewizor. Serial ten wciąga od pierwszych minut i choć na pierwszy rzut oka może to być dziwna pozycja do obejrzenia w walentynki, władza oraz miłość są jednymi kluczowych elementów rządzącymi rodem smoka i nie tylko.

Ród, który zbudowały smoki

A jeśli spodoba nam się serial "Ród smoka", z ciekawością powinniśmy także obejrzeć "Ród, który zbudowały smoki". Serial ten debiutuje z 10 odcinkami jednocześnie, jakie zostały opublikowane na platformie 13 lutego i które pozwolą nam na zerknięcie za kulisy popularnego tytułu.

Walentynki 2023. Co oglądać na Disney+?

Pretty Woman

Wracamy do romantycznych klasyków. Na Disney+ znajdziemy ich wiele — do wyboru mamy między innymi "Pretty Woman" z Julią Roberts i Richardem Gerem w rolach głównych.

Narzeczony mimo woli

Jeśli 14 lutego wolimy przypomnieć sobie klasyki, spodoba nam się również "Narzeczony mimo woli". Na ekranie zobaczymy Sandrę Bullock i Ryana Reynoldsa, jacy wcielają się w despotyczną szefową, której grozi deportacja, i jej asystenta, który zdaje się rozwiązaniem jej problemów.

Zakochany kundel oraz Zakochany kundel II

Jeżeli walentynkowy seans zaplanowaliśmy wraz z najmłodszymi albo po prostu chcemy sobie przypomnieć jedną z lepszych produkcji animowanych, warto włączyć "Zakochany kundel, a następnie jej drugą część, czyli "Zakochany kundel II". Tym razem w rolach głównych zobaczymy... suczkę rasy cocker spaniel oraz bezpańskiego kundla, jakich połączy zdecydowanie więcej niż spaghetti. W drugiej części poznamy natomiast historię ich szczeniaka, Chapsa.

Tacy jesteśmy

"Tacy jesteśmy" to produkcja o życiu. Potrafi rozbawić, otulić, złamać serce i znowu poprawić humor. Nie jest to łatwa pozycja, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że czeka nas 6 sezonów do obejrzenia, ale zdecydowanie warto. Serial ten zdobył nagrodę Złoty Glob, 38 innych nagród oraz 145 nominacji.

A jeśli powyższe propozycje nie wystarczą, z pewnością warto zainteresować się ofertą platformy SkyShowtime, jaka debiutuje 14 lutego w Polsce.

