10 najciekawszych odkryć archeologicznych w 2022 roku. Słyszeliście o nich?

Portrety z okresu ptolemejskiego i rzymskiego

W Egipcie w mieście Fajum w trakcie wykopalisk odnaleziono m.in. bogato zdobione drewniane trumny w stylu odnoszącym się do starożytnego Egiptu i starożytnej Grecji. Portrety Foyoum to rodzaj naturalistycznego portretu, który był malowany na deskach przymocowanych do mumii. Są one jedną z najbardziej cenionych form sztuki w świecie klasycznym.