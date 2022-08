Niezwykłe znalezisko znajdowało się w grobie kobiety sprzed 6 500 lat i zawierało 169 złotych pierścieni, 800 perłowych koralików oraz ozdobną spiralną miedzianą bransoletkę. Odkrycia dokonał zespół z muzeum Ţării Crişurilor w Oradei. Najprawdopodobniej złote pierścienie były noszone przez nią we włosach.

Jak mówi dyrektor muzeum Gabriel Moisa, biżuteria należała do "niezwykle bogatej" kobiety, a Călin Ghemiș, główny archeolog projektu określił znalezisko jako "fenomenalne odkrycie". Dodaje on również, że stanowisko to jest "niezwykle bogate jak na epokę miedzi". Archeolodzy na podstawie wstępnych analiz poinformowali, że kobieta była wysoka i dobrze odżywiona, zaś dobry stan jej uzębienia dostarczył więcej dowodów na to, że kobieta należała wręcz do "elitarnego grona".

Chcemy dowiedzieć się, do jakiej kultury należała ta osoba, a także czy pierścienie zostały wykonane ze złota z tzw. Archipelagu Transylwańskiego Gabriel Moisa, dyrektor muzeum Ţării Crişurilor

Badania archeologiczne w Rumunii

Planowane jest pogłębienie badań, naukowcy przeprowadzą analizy chronologiczne wykorzystując datowanie C14. Materiały zostaną również przebadane antropologicznie i pod kątem DNA. Obecnie skarby są w trakcie czyszczenia w laboratorium, każdy pierścień ma wagę około 200 g. Jak mówią naukowcy, wykonane są one z tzw. złota aluwialnego, które pozyskiwane było przez płukanie piasku rzecznego, gdyż wówczas nie prowadzono eksploatacji z żył.

W ramach prowadzonych prac archeologicznych odkryto również kilka warstw kulturowo-chronologicznych datowanych m.in. na neolit, epokę brązu, epokę La Tene, epokę rzymską, epokę średniowieczną. Odkryto również XVIII-wieczną nekropolię. W poszczególnych osadach odnaleziono ceramikę, kości i różnego rodzaju narzędzia.

Badania archeologiczne trwały od 29 marca do 25 czerwca tego roku i zostały przeprowadzone przez archeologów MTC we współpracy z innymi instytucjami, pod kierunkiem dr Călina Ghemişa (Crişurilor Country Museum).