Archeolodzy wydobyli 500-letni wrak statku z epoki elżbietańskiej z dna kamieniołomu

Badacze uważają, że statek pochodzi z okresu przejściowego w północnoeuropejskiej konstrukcji statków. Transformacja odnosiła się do odejścia od tradycyjnej konstrukcji klinkierowej do statków "zbudowanych w ramie", gdzie buduje się najpierw wewnętrzną ramę statku, a dopiero później do nich dodaje się płaskie deski, by stworzyć gładki zewnętrzny kadłub.

Jak powiedziała Andrea Hamel, archeolog morski dla Wessex Archaeology: - Znalezienie statku z końca XVI wieku zachowanego w osadach kamieniołomu było nieoczekiwane, ale bardzo pożądane. Statek ma potencjał, aby powiedzieć nam tak wiele o okresie, z którego mamy niewiele zachowanych dowodów na budowę statków. Był to wielki okres zmian w budowie okrętów i żegludze morskiej.

Naukowcy uważają, że miejsce odkrycia wraku znajdowało się w przeszłości na wybrzeżu, a statek rozbił się na żwirowym cyplu, lub został wykluczony z użytkowania. Oprócz samego wraku ciekawym zagadnieniem jest również zmiana linii brzegowej w ciągu kilkuset lat, a także rozwój portów i żeglugi z tego regionu Europy. Po wydobyciu wraku z kamieniołomu archeolodzy przeprowadzili szczegółową dokumentację, wykorzystując skanowanie laserowe oraz fotografię cyfrową. Po przeprowadzeniu dalszych analiz, szczątki okrętu mają zostać ponownie pochowane na dnie jeziora powstałego w kamieniołomie, w którym zostały odkryte, by mogły zostać zakonserwowane.