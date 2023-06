Z głębin kosmosu przyleci do nas niezwykły gość, który pojawi się już jutro (środa 28.06) o godzinie 9 rano BST. Przybyszem będzie asteroida 2013 WV44. Do naszej planety zbliży się na odległość około 3 491 000 km (około dziewięciu razy dalej niż Księżyc), zatem nie grozi nam "bezpośrednie" spotkanie. Jednakże przez NASA została sklasyfikowana jako obiekt bliski Ziemi (NEO), który powinien być stale monitorowany. W kosmicznej skali odległość 3,49 mln km to jest dosłownie "rzut beretem".

Obiekt ma średnicę około 160 m, zatem jest większy niż brytyjski London Eye (135 m), a także, niż łódzka Atlas Arena, która powstała na planie koła o średnicy 135 m. Kosmicznej skale wielkością odpowiadają m.in. Sea Towers (Gdynia; 142 m wysokości), wieżowiec Chałubińskiego 8 (Warszawa; 150 m), Cosmopolitan (Warszawa; 160 m), InterContinental (Warszawa; 164 m), Warsaw Financial Center (Warszawa; 165 m), Centrum LIM (Warszawa; 170 m), czy Olivia Star (Gdańsk; 180 m).

Reklama

Według wyliczeń astronomów asteroida 2013 WV44 okrąża Słońce co 910 dni. Ponadto specjalistyczne symulacje przeprowadzone przez CNEOS NASA JPL nie pokazują "żadnego bezpośredniego prawdopodobieństwa przyszłej kolizji".