Nowoodkryta planeta otrzymała oznaczenie TOI 700 e. Zlokalizowana jest w ekosferze swojej gwiazdy TOI 700. Ekosfera jest to obszar w przestrzeni kosmicznej rozciągający się wokół gwiazdy - na planetach znajdujących się w tej strefie mogą panować warunki chemiczne i fizyczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój życia.

Nowe ciało niebieskie zostało zarejestrowane dzięki TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Tym samym nowa planeta dołączyła do TOI 700 d, która została zauważona w tym systemie w 2020 roku (która również znajduje się w ekosferze).

Jak powiedziała dr Emily Gilbert z NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii: - To jeden z niewielu znanych nam układów z wieloma małymi, nadającymi się do zamieszkania planetami. To sprawia, że system TOI 700 jest ekscytującą perspektywą dla dalszych działań. Planeta "e" jest o około 10 proc. mniejsza od planety "d", więc system pokazuje również, w jaki sposób dodatkowe obserwacje TESS pomagają nam znajdować coraz mniejsze światy.

Gwiazda TOI 700 jest karłem typu M, która znajduje się w gwiazdozbiorze Dorado około 100 lat świetlnych od nas.