Białoruś i Rosja chcą powrotu sieci Ikea. Stosują niechlubne praktyki

Ikea przedłuża znak towarowy w Rosji

Według doniesień rosyjskich mediów Ikea przedłużyła swoje prawa do znaku towarowego w Rosji na dziesięć lat. Znaki towarowe Ikea zostały odnowione do sierpnia 2033 roku.

- Inter IKEA Systems BV bardzo poważnie podchodzi do ochrony swoich praw własności intelektualnej - przekazał Inter IKEA w oświadczeniu cytowanym przez "Aktualności.news". - Jako właściciel praw własności intelektualnej do Konceptu IKEA, w tym do Znaków Towarowych IKEA, jesteśmy zarejestrowanymi Znakami Towarowymi IKEA na całym świecie, w tym w Rosji.