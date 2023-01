Brazylia ukarała grzywną aplikację Telegram. Poszło o konto polityka...

25-latek o wyglądzie nastolatka ma ponad 270 000 subskrybentów na Telegramie, 3,6 miliona obserwujących w serwisie Tik Tok i ponad 6 milionów osób śledzących jego wpisy na Instagramie. Znany jest z tego, że publikuje treści religijne i jest ogromnym zwolennikiem byłego prawicowego prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro.



To właśnie jego popularność w mediach społecznościowych sprawiła, że w 2022 roku zdobył najwięcej głosów w wyborach do brazylijskiego kongresu i został parlamentarzystą. Był to trzeci tak dobry wynik wyborczy w historii Brazylii.