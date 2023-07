Były amerykański żołnierz miał spotkanie z UFO. Teraz boi się o życie

Man in Black czyli "ludzie w czerni"

Obiekt przez kilkadziesiąt sekund wisiał nad polaną w dżungli. Zdumieni żołnierze postanowili mu się przyjrzeć z bliska, a Michael Herrera wyjął aparat fotograficzny, aby zrobić zdjęcia. I wtedy doszło do jeszcze bardziej dziwnego wydarzenia - nagle z dżungli wyszli żołnierze ubrani w czarne mundury bez żadnych oznaczeń.

- Wyglądali, jak członkowie jakiejś formacji paramilitarnej, zachowywali się agresywnie - relacjonuje żołnierz. Tajemniczy "mężczyźni w czerni" zabrali mu aparat, a także stanowczo zakazali mówić o tym incydencie po powrocie do USA.

W programie "Shawn Ryan Show" Michael Herrera powiedział, że cały incydent tak bardzo go wystraszył, że milczał o nim przez 14 lat. Po raz pierwszy publicznie opowiedział o dziwnym wydarzeniu z 2009 roku podczas konferencji "Disclosure Project" zorganizowanej przez słynnego, amerykańskiego badacza UFO doktora Stevena Greera. Okazało się, że to był początek jego kłopotów.



Wideo youtube

Czarne helikoptery

Po powrocie z konferencji Michael Herrera pojechał do domu. W pewnym momencie nad jego budynek nadleciał czarny helikopter i zawisł nad nim. - Wibracje wirnika tego helikoptera sprawiły, że ściany domu zaczęły drżeć - opowiadał żołnierz. Zrozumiał, że jest to próba zemsty za to, że ujawnił szczegóły tego, co wydarzyło się w dżungli na Sumatrze. Herrera powiedział, że od czasu swojego wystąpienia o UFO, tajemnicze czarne helikoptery wielokrotnie zawisały nad jego domem, a także nad domem jego ojca.

Te helikoptery tak nisko unoszą się nad domem, że trzęsą się wtedy wszystkie ściany, a moje psy są wtedy przerażone. Michael Herrera w programie Show Ryan Show

Były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej przyznał, że czuje się obserwowany i zastraszany. Boi się o własne życie i nie jest pewien, co kryje się za tajemniczymi "czarnymi helikopterami". - Gdybym ich nie widział na własne oczy pewnie bym w to nie uwierzył - powiedział w programie Shawn Ryan Show.

Amerykańscy pasjonaci UFO wierzą, że "czarne helikoptery" należą do tajnej jednostki amerykańskiej armii, której zadaniem jest ukrywanie prawdy o UFO. Inna teoria głosi, że są to pojazdy obcych, które jedynie używają kamuflażu i pól maskujących. To one sprawiają, że świadkowie są przekonani, że widzą helikoptery, choć w rzeczywistości są to pojazdy kosmitów.