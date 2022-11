Według naukowców opracowany przez nich test na kreatywność najlepiej działa, gdy nie wie się o nim zbyt dużo. Zalecamy, aby najpierw udać się na odpowiednią stronę , a następnie wrócić, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Test wykonuje się w języku angielskim.

"Trudny" test na kreatywność

Test wykorzystuje metodę DAT - Divergent Association Task. Prosi się tu uczestników o podanie 10 rzeczowników, które są tak daleko od siebie znaczeniowo, jak to tylko możliwe. Przykładowo "kot" i "książka" otrzymują wyższy "wynik rozbieżności", aniżeli "kot" i "pies". Podobnie jak para słów "dzban" i "internet", która otrzymuje 98 proc. (czyli wyższy "poziom kreatywności") oraz "wymiana" i "internet" - 62 proc. (niski "poziom kreatywności").

Po podaniu rzeczowników specjalny algorytm mierzy odległość semantyczną pomiędzy nimi, czyli ile dwa słowa mają ze sobą wspólnego i jak często są one używane razem w podobnych kontekstach. Średni wynik otrzymywany przez uczestników wynosi 78 proc., a większość ludzi osiąga rezultat od 74 do 82 proc. Najniższym odnotowanym wynikiem do tej pory jest 24 proc., a najwyższym 96 proc.

W swoim artykule naukowym badacze napisali: "Kilka teorii zakłada, że kreatywni ludzie są w stanie generować bardziej rozbieżne pomysły. Jeśli to prawda, po prostu nazwanie niepowiązanych słów, a następnie zmierzenie semantycznej odległości między nimi może służyć jako obiektywna miara rozbieżnego myślenia". Istnieją dwie główne miary kreatywności, jedną jest określenie alternatywnych zastosowań danego obiektu, czyli podanie jak największej liczby zastosowań danej rzeczy. Drugą jest określenie mostu skojarzeniowego - jest to próba połączenia dwóch słów z kolejnymi wyrazami.

Według naukowców metoda DAT jest skuteczna w określeniu stopnia kreatywności różnych grup demograficznych, dzięki czemu nadaje się ona do badań na szeroką skalę. Największą zaletą tego podejścia jest szybkość wykonania testu oraz to, że nie wymaga oceny innego człowieka, co mogłoby potencjalnie wprowadzić błędy. Naukowcy podkreślają jednak, że DAT nie mierzy każdego aspektu kreatywności.

- Nasz test mierzy tylko ułamek jednego rodzaju kreatywności. Ale te odkrycia umożliwiają ocenę kreatywności na większych i bardziej zróżnicowanych próbkach z mniejszymi uprzedzeniami, co ostatecznie pomoże nam lepiej zrozumieć tę podstawową ludzką zdolność - powiedział Jay Olson z Uniwersytetu Harvarda w 2021 roku.

Olson w wywiadzie dla CNN zauważył, że DAT analizuje rozbieżne myślenie i kreatywność werbalną. Nie pokazuje jednak kreatywności w takich sferach jak gotowanie, czy malowanie, które to czynności wykorzystują inny zestaw umiejętności. Jak powiedział Olson: - Kreatywność ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiego życia. Im lepiej rozumiemy jego złożoność, tym lepiej możemy wspierać kreatywność we wszystkich jej formach.