Elon Musk wywołał prawdziwą burzę w internecie i falę teorii spiskowych po opublikowaniu tajemniczego tweeta o "umieraniu w tajemniczych okolicznościach". Właściciel Tesli znany jest z publikowania wpisów na tweeterze o dziwnej treści. Jednak ten, który ukazał się na jego profilu 9 maja 2022 jest nie tylko zagadkowy, ale także przerażający. Miliarder napisał w nim o tym, że nie wyklucza swojej śmierci i to w tajemniczych okolicznościach.



Jeśli umrę w tajemniczych okolicznościach, miło było ciebie poznać Elon Muska na tweeterze, 9 maja 2022

Miliarder nie wyjaśnił, czym jest spowodowana jego obawa o własne życie.

Natychmiast w mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa burza wśród miłośników teorii spiskowych. Pojawiły się hipotezy, że być może jest to odpowiedź na groźby szefa rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos. Dmitrij Rogozin groził Elonowi Muskowi, że jeśli dalej będzie udostępniał Ukraińcom internet dzięki satelitom Starlink, to poniesie tego konsekwencje.



Żart? Matce Muska nie do śmiechu

Elon Musk znany wielokrotnie dawał dowód, że posiada niekonwencjonalne poczucie humoru. Część internautów odebrała jego zagadkowego tweeta o możliwości niespodziewanej śmierci jako żartobliwą odpowiedź na groźby Rosjan. Ale nie wszystkim było do śmiechu. Okazało się, że tym wpisem nie na żarty Musk zdenerwował jego matkę.

74-letnia Maye Musk w odpowiedzi na tweet syna napisała: - To nie jest śmieszne

Odpowiedź Elona Muska pojawiła się w serwisie społecznościowym błyskawicznie i tylko dolała oliwy do ognia miłośnikom teorii spiskowych. Najsłynniejszy biznesmen świata z pełną powagą zapewnił matkę, że zrobi wszystko, aby przeżyć.



Wybacz! Zrobię wszystko, aby pozostać żywym Elon Musk

Zdjęcie Zrobię wszystko, aby pozostać żywym - zapewnił swoją matkę miliarder / Twitter

Musk jak John McAfee?

Po opublikowaniu zagadkowego tweeta przez Elona Muska internauci natychmiast przypomnieli historię zagadkowej śmierci innego amerykańskiego biznesmena. Twórca znanego oprogramowania antywirusowego John McAfee zmarł w hiszpańskim więzieniu w 2021 i według oficjalnej wersji miał popełnić samobójstwo. Jednak dwa tygodnie wcześniej zapewnił we wpisie na Twitterze, że czuje się dobrze i jeśli zostanie znaleziony martwy, to - cytat - "nie będzie to moja wina". Miejmy nadzieję, że w przypadku twórcy Tesli sytuacja wygląda inaczej i jego życie nie jest zagrożone, a zagadkowy tweet to kolejny dowód poczucia humoru Elona Muska i jego dystansu do własnej osoby.